Tìm cô gái hiền lành, dễ tính và vui vẻ

Anh sống một mình ở Bình Dương, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, làm kinh doanh tự do.

Kinh tế anh ổn định, từng thành lập nhiều công ty và chuỗi cửa hàng kinh doanh. Anh mong em là cô gái dễ tính, vô tư vì anh khá khó tính nên cần người dễ tính, không giận dai, không hay cằn nhằn, soi mói (vì mệt đầu lắm, cười), vui vẻ, hoặc thích âm nhạc như đàn hát, nghe nhạc càng tốt nhưng đó chỉ là thứ yếu. Ngoại hình dễ nhìn, dễ mến, không quan tâm cao thấp nhưng anh thích em có làn da trắng, ngoại hình cân đối đúng gu anh.

Các yếu tố còn lại là thứ yếu: không nghề nghiệp cũng được, không có học cũng không sao (làm công nhân, spa... càng tốt) nhưng biết sống, biết đúng sai, không bảo thủ luôn cho mình đúng, biết tiếp thu ý hay ít ra tôn trọng sự khác biệt. Tuổi từ 31 trở xuống. Có lẽ mong tìm được em như vậy hơi khó nhưng vẫn có hy vọng. Rất vui được làm bạn với em; dù em ở xa chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước một thời gian qua chat, video call... và nếu hợp, sau thời gian tìm hiểu, anh mong muốn tiến xa trong mối quan hệ nghiêm túc và sẽ gặp em.

Anh tuy quê Bà Rịa Vũng Tàu nhưng học cấp ba và đại học Ngoại thương ở TP HCM, đi làm đây và sống ở Bình Dương. Anh khá vui vẻ, lãng mạn (tùy lúc), cũng rất thực tế (tùy vấn đề), sống tình cảm, chân thành, không thích làm màu, giữ chữ tín. Đặc biệt luôn tôn trọng sự khác biệt, ham học hỏi, tiếp thu cái hay, cái đẹp từ người khác; biết trách nhiệm trong mọi công việc và mối quan hệ xã hội; hơi khó tính trong công việc.

Sở thích khá nhiều: bơi lội, gym, võ thuật, du lịch khám phá thiên nhiên, đặc biệt cầm kỳ thi họa (đàn, hát, ca, thi ca...). Nếu em đọc được mail này và cảm thấy chúng ta có duyên, xin hãy liên hệ. Cảm ơn em nhiều. Mong nhận được hồi âm của em.

