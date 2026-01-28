Tìm cô gái hiền hòa, chân thành và thấu hiểu

Thay vì những nơi ồn ào, anh thích cảm giác an toàn và ổn định bên những người thân thuộc.

Giữa nhịp sống hối hả, anh tin rằng ai trong chúng ta cũng có lúc muốn tìm một người để cùng chậm lại. Một người để cùng dạo phố sau giờ làm, cùng tận hưởng những cuối tuần bình yên, hay đơn giản là để lắng nghe nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Anh viết những dòng này vì mong muốn tìm kiếm một tình yêu nghiêm túc. Anh không cầu kỳ sự hào nhoáng, chỉ hy vọng gặp được một người con gái trân trọng sự chân thành và bình yên. Về anh, anh đang làm công việc văn phòng tại Thủ Đức. Cuộc sống của anh khá đơn giản, có phần hơi trầm và nội tâm. Anh cao 1m60, không quá giỏi ăn nói nhưng là người sống tình cảm và thẳng thắn. Thay vì những nơi ồn ào, anh thích cảm giác an toàn và ổn định bên những người thân thuộc.



Về em, anh mong tìm một cô gái hiền hòa, chân thành và biết thấu hiểu. Sẽ thật tuyệt nếu em cũng yêu lối sống giản dị, không thích bon chen, nếu em có nét dịu dàng của người con gái miền Tây thì đó là một cái duyên rất lớn. Nếu em cũng tìm một người để cùng chia sẻ những điều nhỏ bé thường ngày, đừng ngần ngại nhắn tin cho anh nhé. Mình cứ bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ, rồi biết đâu sẽ cùng nhau viết nên một hành trình dài.

Cảm ơn em đã đọc những dòng chia sẻ này, hy vọng mình có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện tử tế hay một buổi cà phê nhẹ nhàng. Nếu đủ duyên và sự thấu hiểu, anh rất mong chúng ta có thể cùng xây dựng một tương lai ổn định và bình yên. Chờ thư em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ