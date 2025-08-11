Tìm cô gái gia giáo, hiền lành, nữ tính

Anh không hút thuốc, không tứ đổ tường, chơi được nhiều môn thể thao, kỹ năng mềm khá tốt, vui vẻ và hài hước trong giao tiếp.

Chào em! Cô gái sẽ nắm tay anh cùng nhau đi qua giông bão! Hôm nay, trong cái se lạnh của mùa hè ở nước Đức, anh gửi đến em đôi dòng nhé, với tâm thế cầu may, hy vọng sẽ gặp được đúng người mình thương. Anh là chàng trai đến từ miền Trung, mảnh đất đầy nắng gió và cát mà người ta hay gọi là Quảng Bình. Nếu em có nhu cầu nhuộm lại màu da cho khỏe khoắn thì mời em về quê anh chơi một lần cho biết. Anh là dân kĩ sư, đang học thạc sĩ và làm việc ở nước Đức. Em đừng lo chuyện khoảng cách địa lý nhé, vì anh ở đâu cũng sống được. Anh sẵn sàng về nước để được gần em, vì thật ra, khi bén hơi rồi anh cũng không xa em được đâu.

Vốn xuất thân từ con nhà nông nên kỹ năng sống của anh khá tốt, làm được đủ nghề. Anh nấu ăn cũng thuộc dạng top nên em không phải lo việc nhà mỗi mình em gánh vác. Từ bé anh đã được các bà chị đào tạo bài bản với khẩu hiệu: "Làm lấy cho tốt sau còn có vốn để lấy vợ". Nói tới đây anh mới nhớ câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" mà anh tận 5 bà cô lận, nếu em muốn thử cảm giác mạnh thì mạnh dạn gửi mail cho anh nhé. Anh không hút thuốc, cũng không tứ đổ tường đâu, chơi được khá nhiều môn thể thao. Kỹ năng mềm khá tốt, vui vẻ và hài hước trong giao tiếp. Nhược điểm của anh là khá cầu toàn trong công việc, cũng rất ghét lươn lẹo, giả dối.

Anh không quá đề cao ngoại hình, anh thích sự hòa hợp trong tính cách, sự gia giáo, hiền thục, nữ tính của cô gái anh thương. Dĩ nhiên em xinh một tẹo càng tốt nhé. Anh đánh giá khá cao vẻ đẹp tri thức, rất ngưỡng mộ con gái mà đạt được thành tựu cao trong sự nghiệp hoặc học vấn. Anh nghĩ chúng ta sẽ có nhiều quan điểm tương đồng và nhiều chủ đề nói hơn. Trong thâm tâm luôn muốn có một mái ấm đúng nghĩa, nơi người vợ là người giữ lửa gia đình bằng bữa cơm ấm áp. Dĩ nhiên anh sẽ nấu cùng em rồi, không sợ đâu. Đợi hồi âm của em.

