Tìm cô gái dịu dàng, đáng yêu và sống tình cảm

Anh chân thành, sống hòa đồng, ai gặp cũng quý mến, đặc biệt luôn suy nghĩ lạc quan về mọi mặt trong cuộc sống.

Tìm cô gái dịu dàng, anh sẽ chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất. Không biết giờ em đang ở phương trời nào, anh tìm em và mong được nắm tay em dạo phố, cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp. Nhìn người ta có cặp có đôi, bên nhau mỗi ngày, anh càng nôn nóng phải tìm được em, cho anh biết cảm giác nhớ thương một người là như thế nào. Anh 28 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội, hiện tại làm kinh doanh tự do. Anh cao 1m75, hơi gầy, ngoại hình ưa nhìn.



Về tính cách, anh được mọi người đánh giá là hiền lành, có trách nhiệm, sống tình cảm, biết lắng nghe và đặc biệt luôn có chí tiến thủ cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Khi học đại học, anh được thầy cô và bạn bè đánh giá là đa tài, năng động, ham học hỏi. Anh tham gia học rất nhiều kỹ năng bên ngoài như học dẫn chương trình, học đàn, chụp ảnh, quay phim. Tất cả những kỹ năng đó đều giúp ích cho công việc và kiếm thêm thu nhập. Cũng vì tập trung học thêm nhiều, cũng một phần nhút nhát nên hiện tại anh chưa tìm được một nửa của mình.



Anh luôn mong tìm được cô gái nhỏ tuổi hơn anh, em có thể trẻ con hay nhõng nhẽo cũng được vì anh thích cảm giác che chở cho em. Em sống tại Hà Nội nha. Mong em là cô gái vui vẻ, năng động luôn suy nghĩ tích cực lạc quan về mọi mặt nhé, như vậy sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Công việc ổn định, chung thủy, sống tình cảm, biết sẻ chia trong cuộc sống để cho cuộc sống thêm thú vị. Nếu em thích chụp ảnh thì thật tuyệt, anh sẽ đưa em đi quanh Hà Nội chụp cho em những tấm ảnh đáng yêu nhất.



Khi em có những mệt mỏi áp lực gì, anh sẽ đưa em đến những quán cà phê âm nhạc hay bất cứ nơi nào mà em thích để em thấy tâm trạng tốt hơn. Nếu em viết mail cho anh, vui lòng để lại số điện thoại hoặc mạng xã hội để mình trò chuyện dễ dàng hơn nhé.

