Tìm cô gái dễ mến, vui vẻ và vô tư

Anh khá vui vẻ, lãng mạn tùy lúc, cũng rất thực tế tùy vấn đề, sống tình cảm, chân thành, không thích làm màu, giữ chữ tín.

Chào em, anh tên Phước, đang sống một mình ở Bình Dương, quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Anh làm kinh doanh tự do (kinh tế ổn định, từng thành lập nhiều công ty và chuỗi cửa hàng kinh doanh). Anh mong tìm em là cô gái dễ tính, vô tư vì anh khá khó tính nên cần người dễ tính, không giận dai và hay càm ràm, không soi mói, vui vẻ (hoặc thích âm nhạc như đàn hát, nghe nhạc càng tốt nhưng đó chỉ là thứ yếu), ngoại hình dễ nhìn, dễ mến (không quan tâm cao thấp, nhưng anh thích em là cô gái có làn da trắng, ngoại hình cân đối).

Các thứ còn lại chỉ là thứ yếu như: không nghề nghiệp cũng được (anh sẽ lo công việc cho em, hoặc em thích làm bất kỳ công việc gì anh sẽ hỗ trợ), không có học cũng được (làm công nhân, spa, nail... càng tốt) nhưng biết sống, biết đúng sai, không bảo thủ, luôn cho mình đúng, biết tiếp thu ý hay hoặc ít ra tôn trọng sự khác biệt. Tuổi từ 31 trở xuống, càng trẻ càng thích vì anh lớn tuổi.

Chắc mong muốn tìm được em như vậy hơi khó, tuy nhiên vẫn có thể nhỉ. Rất vui được làm bạn với em. Dù em ở xa nhưng chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước một thời gian qua chat, video call... Nếu hợp, sau thời gian tìm hiểu, anh mong muốn tiến xa trong mối quan hệ nghiêm túc và có thể gặp em. Anh tuy ở Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng học cấp 3 ở TP HCM và học đại học Ngoại thương TP HCM, đi làm ở Sài Gòn và hiện sống ở Bình Dương. Anh là người khá vui vẻ, lãng mạn (tùy lúc), cũng rất thực tế (tùy vấn đề), sống tình cảm, chân thành, không thích làm màu, giữ chữ tín, đặc biệt luôn tôn trọng sự khác biệt, ham học hỏi, tiếp thu cái hay cái đẹp từ người khác, biết phải trái và trách nhiệm trong mọi công việc, trong mọi mối quan hệ xã hội. Anh hơi khó tính trong công việc.

Sở thích của anh khá nhiều: bơi lội, gym, võ thuật, du lịch đó đây, khám phá thiên nhiên, đặc biệt là cầm kỳ thi họa (đàn, hát, ca, thi ca...).

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ