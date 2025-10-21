Tìm cô gái cùng suy nghĩ

Em à, hãy để tình yêu là nơi để trở về, là chỗ để chúng ta sạc lại năng lượng cho nhau.

Anh sẽ không sinh con, em nhé. Anh mất nhiều năm để hiểu chính mình nên sẽ kiên trì chờ em. Anh tin rằng em sẽ đến khi chúng ta ở cùng tần số. Lý do tại sao thì anh sẽ trả lời trong mail gửi em nhé.

Anh mong gặp một người đủ yêu thương, đủ đạo đức để kết duyên lành, để cùng dìu dắt nhau trên con đường hướng Phật của gia đình anh. Anh hiền lành, hướng thiện và hy vọng phép màu nào đó sẽ mang em đến, lắng nghe tiếng lòng của anh.

Tuy nhiên, quan điểm sống của anh có phần đi ngược với số đông. Anh chấp nhận sự khác biệt ấy, nên nếu bạn đọc bài viết này mà không cùng suy nghĩ, mong hoan hỷ bỏ qua nhé.

Hiện anh ở Củ Chi, TP HCM, làm kỹ thuật cho một tập đoàn năng lượng. Anh độc thân, chưa từng kết hôn. Gia đình anh cơ bản, sống cùng mẹ và em gái, hai người đều hiền lành, chất phác.

Để anh kể em nghe một chút về cuộc sống thường ngày của anh nhé: tan làm thì anh nhậu sương sương với đồng nghiệp, còn ngày nghỉ thì ở nhà phụ mẹ những việc lặt vặt. Lâu lâu, anh lại lên lịch đi phượt, đơn giản thế thôi.

Về em:

Em làm công việc gì cũng được, tình trường quá khứ thế nào cũng không sao. Anh chỉ mong em hiện tại là người độc thân, sống có đạo đức, hiền lành, dễ thương, cư xử nhẹ nhàng và hướng Phật.

Anh cao 1m65, nặng 52 kg, trẻ, khỏe, yêu đời, lạc quan. Cuộc sống đơn giản như hiện tại đã là đủ hạnh phúc rồi. Anh tin rằng em sẽ đến khi chúng ta ở cùng tần số.

Anh chờ em nhé, cô bé.

Chúc em một đời bình an.

