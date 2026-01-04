Tìm cô gái cùng hướng đến mái ấm bình yên

Anh 34 tuổi, làm công việc quản lý, cuộc sống khá giản dị và ổn định.

Anh trân trọng sự tử tế, rõ ràng và những giá trị bền vững trong cả công việc lẫn tình cảm. Càng trưởng thành, anh càng tin rằng sự bình yên trong tâm trí và trong một mối quan hệ lâu dài là điều đáng quý nhất.

Anh từng trải qua hôn nhân. Chặng đường ấy không trọn vẹn như mong muốn, nhưng mang lại cho anh nhiều bài học quý giá về yêu thương, trách nhiệm và sự thấu hiểu. Anh có một bé trai, sống cùng mẹ. Với anh, làm cha luôn là một phần quan trọng của cuộc đời, là trách nhiệm được đặt đúng chỗ và được giữ bằng sự tôn trọng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Anh chia sẻ điều này bằng sự thẳng thắn và chân thành, bởi anh tin rằng một mối quan hệ nghiêm túc nên bắt đầu từ sự thật và sự tôn trọng lẫn nhau. Sau những gì đã đi qua, anh càng thấm thía rằng tình cảm không thể xây dựng bằng cảm xúc nhất thời hay những lời nói đẹp, mà cần được nuôi dưỡng bằng sự nhất quán, tử tế và trách nhiệm mỗi ngày. Những mối quan hệ mập mờ, hứa hẹn cho vui rồi để người khác chờ đợi có lẽ không phù hợp với anh.

Anh không phải là người khéo nói hay giỏi thể hiện bằng những lời hoa mỹ. Nhưng khi đã quan tâm là thật lòng, khi đã chọn là nghiêm túc. Anh trân trọng cảm xúc của người bên cạnh và mong muốn một mối quan hệ rõ ràng, nơi cả hai có thể an tâm khi ở bên nhau.

Ở giai đoạn này của cuộc sống, anh không tìm một mối quan hệ để lấp đầy khoảng trống, mà mong gặp một người phụ nữ chín chắn, sống tình cảm, biết lắng nghe, biết chia sẻ và cũng mong muốn xây dựng một gia đình bình yên khi đủ duyên. Không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành và rõ ràng để cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi qua những ngày rất đời thường.

Anh sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác và có thiện cảm với những người con gái miền Đông Nam Bộ hoặc miền Tây - nơi con người sống tình cảm, chân chất và coi trọng gia đình. Anh cao 1m80, nên mong được làm quen với bạn nữ cao từ 1m60 trở lên. Với anh, khoảng cách địa lý hay những khác biệt nhỏ không phải là trở ngại, nếu hai người đủ thiện chí và nghiêm túc với mối quan hệ mình lựa chọn.

Anh tin rằng quá khứ giúp con người trưởng thành hơn, chứ không phải là điều để níu giữ. Hôn nhân, với anh, không phải là những lời hứa đẹp đẽ, mà là sự đồng hành có ý thức, là biết nghĩ cho nhau và cùng nhau gìn giữ khi cuộc sống có lúc không như mong đợi.

Nếu em cũng đang tìm một mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc và hướng đến lâu dài; nếu em trân trọng sự chân thành và cảm giác an tâm khi ở bên một người, anh rất mong có cơ hội được làm quen và trò chuyện một cách nhẹ nhàng, tử tế.

