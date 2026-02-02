Tìm cô gái có thể bên anh mãi

Anh chỉ muốn mỗi ngày về nhà thấy em đợi ở cửa, nấu bữa cơm nóng hổi, nghe em trách nhẹ đôi câu vì anh về trễ, thế là đủ.

"Anh vẫn chọn một tình yêu lỗi thời, nơi lòng chung thủy là ưu tiên hàng đầu, nơi cả hai dù giận đến mấy cũng không buông tay nhau ra, nơi mà ngoài kia có bao nhiêu sự lựa chọn, anh cũng chỉ nhìn về một phía, vẫn chỉ thương một người, vẫn chỉ mong bình yên cùng một bàn tay ấy. Anh không cần một tình yêu ồn ào phô trương, càng không cần những lời ngọt ngào đầu môi rồi vụt tắt. Anh chỉ muốn mỗi ngày về nhà thấy em đợi anh ở cửa, thấy em nấu bữa cơm nóng hổi, nghe em trách nhẹ đôi câu vì anh về trễ, thế là đủ. Ngoài kia thế giới có thể đổi thay, người ta có thể chạy theo phù phiếm, nhưng với anh, tình yêu chẳng cần mới mẻ, chẳng cần hào nhoáng, chỉ cần thật lòng và kiên định. Dù anh biết ngoài kia có bao nhiêu người, nhưng anh vẫn chọn em".

Anh hơn 30 tuổi một chút, sống ở nước ngoài, một đất nước rất kén người sang và xa Việt Nam. Vì nhớ quê hương quá nên anh cũng sắp về Việt Nam. Nhìn lại cuộc hành trình đầy gian truân, không biết sao mình đủ dũng cảm để vượt qua như vậy. Những lúc như thế, anh khát khao sau lưng có một người vợ hiền ủng hộ tinh thần thì khó khăn nào mà ngăn nổi anh. Nhưng anh không được như vậy, vẫn mãi cô đơn, tự đi chợ, tự nấu ăn, tự dọn dẹp, giặt giũ, cũng như tự giải quyết mọi khó khăn. Nhiều lúc anh trách ông trời trêu mình, chân thành nhưng không đổi được chân tình.

Về bản thân, anh là người tinh tế, chu đáo trong việc quan tâm bạn đời nhưng anh không đòi hỏi gì cao ở em đâu. Miễn là em dưới 30 tuổi, có học vấn tầm cao đẳng, đại học là tốt lắm, cao 1m52 là được rồi. Anh là người miền Trung nhưng sống chủ yếu ở Sài Gòn. Tương lai sau này, hoặc là hai đứa mình sống ở Sài Gòn, hoặc sống ở đất nước hiện tại anh sống, nơi nào thấy thoải mái thì mình sống.

