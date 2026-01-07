Tìm cô gái có tâm hồn tươi sáng

Anh không thích nhậu nhẹt và không hút thuốc lá; thay vào đó, anh tận hưởng việc nỗ lực phát triển bản thân mỗi ngày.

Anh gửi đến em bài viết này với niềm tin rằng trái tim của chúng ta có thể hòa hợp và tìm thấy nhau từ chuyên mục này. Anh muốn chia sẻ với em những điều tuyệt vời về bản thân và hy vọng cả hai sẽ tìm thấy sự kết nối tình cảm đặc biệt.

Anh 40 tuổi, tự tin với một trái tim đang hướng về tương lai tươi sáng. Anh đã trải qua một cuộc đổ vỡ trong quá khứ, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên, anh đã vượt qua nỗi đau đó và quyết định tìm kiếm một tình yêu thực sự, một mối quan hệ dựa trên sự chân thành, tôn trọng và đồng điệu tâm hồn.

Anh đang sống độc thân, không trong bất kỳ mối quan hệ nào, không vướng bận con cái. Anh có công việc ổn định trong ngành kỹ thuật. Tuy nhiên, dù đã có sự ổn định trong lĩnh vực này, lòng đam mê trong anh luôn hướng về kinh doanh và việc khám phá những cơ hội mới. Anh tin rằng việc tìm được em sẽ giúp anh có thêm động lực, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp và đạt được những mục tiêu lớn lao hơn.

Anh yêu thể thao, đặc biệt là bơi lội. Môn thể thao này không chỉ giúp cơ thể anh khỏe mạnh mà còn mang lại cho anh sự bình yên trong tâm hồn. Du lịch cũng là một sở thích không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh yêu việc khám phá những nền văn hóa mới, chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp và gặp gỡ những con người mới. Bên cạnh đó, anh cũng hy vọng có thể tham gia thêm các khóa học phát triển bản thân để không ngừng trau dồi và hoàn thiện kỹ năng.

Anh chân thành mong muốn tìm kiếm một người bạn đời tử tế, sâu sắc. Nếu em là người có tâm hồn tươi sáng, đồng điệu với anh về những giá trị sống và cũng mong muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp phía trước, anh rất mong nhận được thư từ em.

