Tìm cô gái chân thành, sâu sắc

Tình yêu là gì vậy em? Là khi anh trắng tay, em vẫn bằng lòng lấy anh.

Vậy tình yêu của anh là gì? Là khi anh có tất cả mọi thứ, anh vẫn yêu em như ngày đầu.

Anh không thích nhậu nhẹt và không hút thuốc lá, thay vào đó anh tận hưởng việc nỗ lực phát triển bản thân mỗi ngày.

Anh gửi đến em với niềm tin rằng trái tim của chúng ta có thể hòa hợp và tìm thấy nhau từ chuyên mục này. Anh muốn chia sẻ với em những điều tuyệt vời về bản thân và hy vọng cả hai sẽ tìm thấy sự kết nối tình cảm đặc biệt. Anh 40 tuổi, tự tin với một trái tim đang hướng về tương lai tươi sáng. Anh đã trải qua một cuộc đổ vỡ trong quá khứ, điều không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên, anh vượt qua nỗi đau đó và quyết định tìm kiếm một tình yêu thực sự, một mối quan hệ dựa trên sự chân thành, tôn trọng và đồng điệu tâm hồn.

Hiện tại, anh làm việc trong lĩnh vực sản xuất, sống độc thân (một mình), không trong bất kỳ mối quan hệ nào, không vướng bận con cái. Anh đang sống tại một tỉnh ở Đông Nam Bộ, nơi anh tìm thấy sự yên bình trong cuộc sống hàng ngày. Anh tin rằng việc tìm được em khiến anh có thêm động lực và chúng ta có thể xây dựng tương lai tuyệt vời, đạt được những mục tiêu lớn lao hơn.

Anh yêu thể thao, đặc biệt là bơi lội, nó không chỉ giữ cho cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp mình tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Du lịch cũng là một sở thích không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh yêu việc khám phá văn hóa mới, cảnh quan tuyệt đẹp và gặp gỡ những người mới. Thêm vào đó, anh hy vọng có thể tham gia một số khóa học phát triển bản thân để không ngừng trau dồi và phát triển kỹ năng.

Anh chân thành mong muốn tìm kiếm một người bạn đời chân thành, sâu sắc. Nếu em là người có tâm hồn tươi sáng, đồng điệu với anh về những giá trị cuộc sống và mong muốn xây dựng tương lai tốt đẹp phía trước, anh mong nhận được mail từ em.

