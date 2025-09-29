Tìm cô gái anh mải miết chờ đợi bao năm

Anh là một chàng trai quê ở đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ, vào TP HCM gần 15 năm, sống ở thành phố tươi đẹp này.

Trước đây, từng có khoảng thời gian 5 năm sinh sống và học tập tại một thành phố biển miền Trung đầy thơ mộng.

Trải qua nhiều công việc quản lý chất lượng trong nhà máy, đến nay làm công việc của một người làm tự do trong lĩnh vực bất động sản, anh hiểu rằng tình cảm luôn xuất phát từ sự chân thành, cởi mở, thật thà, bao dung, hoan hỉ. Theo mọi người nhận xét, anh là người khá hiền lành, hướng nội, ít nói nhưng tình cảm.

Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, có thể chưa dư dả về tài chính, nhiều điều còn chưa được như mong muốn. Nhưng anh luôn lạc quan tin rằng, mình cứ cố gắng, không bỏ cuộc thì ở đâu đó có người con gái anh đang đi tìm kiếm bao năm, sẵn sàng chia sẻ tình cảm, tâm sự, đồng hành hướng tới tình yêu lứa đôi thật đẹp.

Ở cái tuổi cũng hơi "cứng" như anh, hơi ít nói những lời hoa mỹ, có thể không có nhiều sự lãng mạn của tuổi đôi mươi, nhưng ở anh luôn có một tình cảm yêu thương nồng ấm. Anh quê đồng bằng Bắc Bộ, nên nếu em cũng ở Bắc Bộ thì chúng mình sẽ có rất nhiều điểm chung đấy. Nếu em quê ở tỉnh thành khu vực khác cũng là một điều thú vị, khi có nhiều điều mới mẻ để khám phá vẻ đẹp của con người, vùng quê thân yêu trên đất nước tươi đẹp này.

Mong sớm nhận được thư em.

