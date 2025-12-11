Tìm cô dâu cho em trai

Em trai mình gương mặt ưa nhìn, cao 1m7, nặng tầm 68-70 kg, hiền, ngoan và tình cảm, sinh cuối năm 1999.

Chào mọi người, mình lên đây để tìm em dâu. Em trai mình gương mặt ưa nhìn, cao 1m7, nặng tầm 68-70 kg, hiền, ngoan và tình cảm, sinh cuối năm 1999. Nhà mình chỉ có 2 chị em, mình lại lận đận chuyện chồng con, nên giờ nhà chỉ mong em nó có vợ, có con cho vui cửa vui nhà. Em mình trước đây làm thợ vẽ tường, sau này mở quán cà phê ở Đà Nẵng, may mắn là kinh doanh cũng ổn. Quê chị em mình ở Điện Bàn cũ, cách trung tâm Đà Nẵng tầm 30 km. Trước đây em mình cũng có quen bạn gái gần 3 năm nhưng do bạn đó chưa muốn lập gia đình, em mình ngỏ ý mấy lần nhưng không chịu cứ vậy hoài nên chia tay.

Mình biết duyên nợ cũng khó nói nhưng làm chị mình cũng muốn giúp em nó tí, biết đâu em dâu là độc giả của chuyên mục này. Có em gái nào tuổi tầm 22-27 công việc ổn định, hay mới học xong đang tìm việc, muốn xây dựng gia đình thì gửi thư cho chị nhé, chị sẽ cho thông tin em trai, quán cà phê, em có thể tới uống rồi nhìn em trai chị ở quán. Nếu thích thì chị sẽ nói em trai chị liên hệ với em. Là phụ nữ nên chị cũng hiểu nhiều khi em không thích mà có người làm quen em trước khi em chưa biết gì lại khó xử, nên chị để em tùy chọn cách thức làm quen. Hoặc anh chị em nào có em gái tầm tuổi đó thì liên hệ với mình nhé. Cám ơn chuyên mục và cám ơn mọi người, chúc mọi người trên chuyên mục này ai rồi cũng có một nửa của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ