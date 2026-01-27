Tìm chữ "u" thất lạc của cuộc đời

Quan điểm tình yêu của em là chân thành, nghiêm túc, không đồng tình với việc sống thử.

Gần tháng nữa là đến Tết, nhân dịp năm mới, chúc anh và những ai đọc được bài viết này một năm nhiều sức khỏe và bình an. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà em đã đi hết ba phần tư chữ "già...u" rồi, nên hôm nay mạo muội nhờ VnExpress tìm giúp em chữ "u" còn lại đã thất lạc nhiều năm.

Đặc điểm nhận dạng của chữ u (chữ u trong "I love u, u love me" chứ không phải "u sầu", "u là trời" đâu nghen):

- Anh có công việc yêu thích và ổn định nhé.

- Mong anh quan tâm đến sức khỏe, không hút thuốc lá; tất nhiên không gia trưởng, cờ bạc; rượu bia trong chừng mực cho phép (không uống càng tốt).

- Tính cách điềm đạm, tử tế, có trách nhiệm, biết đối nhân xử thế, có cùng quan điểm sống (nếu có điều kiện, cùng nhau bỏ phố về vườn, làm nông nghiệp sạch thì càng hay).

Nói sơ lược về cô chủ bị thất lạc chữ "u":

- Em đang làm nhân viên văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, quê Sóc Trăng. Dù đã 33 tuổi nhưng mỗi lần đi đánh bóng bàn, mấy cô chú hay hỏi: "Con học lớp mấy?" vì trông em trẻ hơn so với tuổi.

- Về ngoại hình: anh từng nghe câu "mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái" chưa? Vậy nên anh cứ yên tâm với sắc đẹp "nghiêng thùng đổ nước" này nha. Em vừa "đẹp", vừa "quý phái". Để dễ hình dung, em cao 1m53, nặng 50 kg.

- Về tính cách: môi trường làm việc của em không nhiều nam, hoặc nam đã có chủ; bản thân em cũng khá nhút nhát nên đến giờ vẫn một mình. Mọi người thường nói em ngoan, chăm chỉ, lành tính, hòa đồng, vui vẻ, nhưng em tự thấy mình hơi nhạt. Hy vọng gặp được "hũ muối" để đời thêm đậm đà. Còn nếu anh cũng nhạt thì không sao, mình ăn chay vậy.

- Có lẽ em là người của gia đình thì đúng hơn. Ngoài giờ làm, em thường ở nhà hơn là đi chơi; thích du lịch những nơi yên tĩnh, gần thiên nhiên. Khi rảnh, em thích đi bộ, đánh bóng bàn, học thêm ngoại ngữ (biết một chút tiếng Trung), chú trọng sức khỏe, ăn uống lành mạnh, tìm hiểu các phương pháp tự chữa lành và cố gắng mỗi ngày hoàn thiện Thân - Tâm - Trí.

- Em không theo tôn giáo nào, vì em tin mỗi tôn giáo đều hướng con người đến điều tốt đẹp, chỉ cần sống thiện là đủ, anh hen.

Quan điểm tình yêu của em là chân thành, nghiêm túc, không đồng tình với việc sống thử. Yêu nhau chỉ mong có thể cùng nhau tiến đến hôn nhân và xa hơn nữa là nắm tay nhau đi hết cuộc đời, như câu ba em hay nói với mẹ em: "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn bà làm vợ".

Ở thời điểm hiện tại, em khá hài lòng với cuộc sống độc thân này nhưng nếu có anh đồng hành, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. Người ta thường nói: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Nếu anh cảm thấy phù hợp và muốn làm người đồng hành cùng em, đừng ngần ngại gửi email cho em nhé. Mong chúng ta đủ duyên lành để kết nối.

Cảm ơn anh.

P/S: Ai biết chữ "u" đang ở đâu, chỉ giúp em với để đợt này "xóa đói giảm nghèo" thành công. Em xin biết ơn và sẽ hậu tạ sau (cười).

