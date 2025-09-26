Tìm chồng thất lạc cho 'chị giáo cute' của em

Một mình chị cũng rất vui, nhưng em tin rằng “hai mình” sẽ càng trọn vẹn và vui hơn thế nữa.

Thương gửi, mến gửi, yêu quý gửi các anh chị em độc giả báo mình,

Cũng gần đến ngày 20/10 rồi, em xin chúc các chị em sẽ luôn tươi xinh, rạng rỡ: ai có gia đình thì hạnh phúc viên mãn, ai đang có người yêu thì yêu thêm nồng say, ai đang crush thì thành kèo nhanh chóng, còn ai chưa có người yêu thì... lẹ lẹ sớm có ý trung nhân.

"Đề pa" bằng lời chúc vậy cho không khí của nhóm thêm phấn khởi ạ, giờ em vào vấn đề chính nè. Bài này em viết như một món quà nho nhỏ dành tặng một người chị mà em rất trân quý. Thực ra 20/10 nghĩ mãi không biết tặng quà gì cho chị, nên em quyết định sử dụng viết lách - thế mạnh của mình - để làm quà tặng chị ấy. Nếu bài này hữu duyên mang đến một anh trai có thể đồng hành cùng chị em, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất.

1. Về chị em

Học trò hay gọi chị em bằng nickname "Chị giáo", "Hiệu trưởng cute" và cực kỳ quý mến chị bởi những kiến thức về Marketing mà chị giảng dạy trong những buổi học quá chất lượng. Hơn cả một người truyền đạt kiến thức chân chính, chị còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá về thái độ, ứng xử khi làm nghề. Nói tới đây là mọi người hiểu chị em làm gì rồi hen.

Chị em thuộc 9x đời đầu, một cô gái Bình Định sống và làm việc tại Sài Gòn, dự định lâu dài cũng sẽ gắn bó với nơi đây. Các anh trai miền Nam, miền Trung sẽ rất hợp với chị em.

Điều em ấn tượng nhất về chị khi gặp trên zoom là chị có chiếc má bánh bao và đôi mắt cười cong cong. Hồi chị ra Hà Nội, em tặng chị bộ tượng con mèo, còn trêu chị là lúc cười lên nhìn chị dễ thương giống mấy em mèo đó. Trời sinh chị em nhỏ nhắn, bé hạt tiêu nên trẻ lâu lắm, đi speaker ở mấy trường đại học mà nhìn giống sinh viên quá trời. Nên tiêu chuẩn về chiều cao của chị em không "over" đâu, các anh yên tâm nha.

Chắc nhiều người sẽ thắc mắc sao profile chị em tốt vậy mà còn độc thân, chỉ có tụi em biết thôi. Đó là ngày nào chị cũng lên lớp với tụi em, có thời gian đâu kiếm người yêu, nên tụi em phải kiếm phụ nè.

Với em, chị là người rất "nice", sếp, đồng nghiệp, đối tác, học trò và những người thân, bạn bè luôn yêu mến chị bởi đức tính ngay thẳng, chân thành, biết quan tâm tới người khác và thường giúp đỡ mọi người. Em tin rằng chị em sẽ gặp được người có chung tần số và sự tử tế như vậy.

2. Về anh rể

Tụi em vừa là em vừa là học trò thân thiết nên cũng hay nói chuyện và đoán mẫu hình phù hợp với chị em là các anh trai sinh năm 1985–1993, trưởng thành, có công việc ổn định, thu nhập khá (em nghĩ chị cũng ổn định tài chính rồi nè).

Chị hay nói là không cần người yêu quá đẹp trai, chỉ cần cân đối, dễ nhìn, toát lên năng lượng mạnh khỏe là được. Một người có lối sống và suy nghĩ lành mạnh, tinh thần tích cực, có hiểu biết và ý chí cầu tiến trong công việc sẽ rất hợp với chị.

Chị của em không thích sự ồn ào, bon chen, nhưng lại rất thích những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Thường tụi em hay được nghe chị chia sẻ nhiều trong lớp học về cuộc sống, công việc, nhân sinh rất hay. Nên em nghĩ không chỉ là công việc đâu, nếu anh gặp chị em chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để chia sẻ thật sâu sắc, thú vị, vì chị em là dân làm truyền thông, nội dung mà. Chị em cũng biết nhiều về kinh doanh, nhân sự, quản lý, nên nếu anh là người làm doanh nghiệp hay sếp của công ty nào đó chắc sẽ rất hợp. Thầy giáo hay người làm chuyên môn cũng rất được luôn.

Lời sau kết

Tình yêu là một món quà dành cho người nghiêm túc, chân thành và luôn tử tế với hết thảy mọi người. Cuộc đời này dài lắm nhưng cũng thật sự rất ngắn, em mong rằng chị có thể sớm gặp được người phù hợp để hai người đồng hành, thấu hiểu và trân trọng nhau. Một mình chị cũng rất vui, nhưng em tin rằng "hai mình" sẽ càng trọn vẹn và vui hơn thế nữa.

Anh trai nào muốn kết nối với chị em, hãy mạnh dạn gửi thư, em sẽ là cầu nối của hai anh chị. Chúc hai người may mắn để có thể sớm tìm thấy nhau giữa biển người bao la.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ