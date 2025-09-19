Năm sinh của mình là 1977, tức là năm nay mình đã 48 tuổi, nhưng mình vẫn chưa từng kết hôn và chưa từng sinh con.

Mình viết bản tự giới thiệu này với mong muốn tìm chồng ở Hà Nội, hy vọng bạn nào thực sự quan tâm thì liên lạc với mình. Mình là nữ 100%, hình thức trẻ hơn tuổi. Năm sinh của mình là 1977, tức là năm nay mình đã 48 tuổi, nhưng mình vẫn chưa từng kết hôn và chưa từng sinh con. Ở tuổi của mình nhiều bạn đã lên chức ông bà nội ngoại rồi, còn mình đang cố gắng tìm kiếm một nửa ở đâu đó. Hy vọng VnExpress sẽ là cầu nối giúp mình tìm thấy tình yêu ở lứa tuổi trung niên.

Mình tốt nghiệp đại học rất lâu rồi, có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề biên dịch cho nhiều cơ quan, tuy nhiên giờ công nghệ AI rất phát triển nên lĩnh vực việc làm của mình bị ảnh hưởng nhiều. Bạn yên tâm rằng mình đã có nhiều năm làm việc nên có thể tự lo cho bản thân dù không có việc làm. Mình vẫn sống cùng bố mẹ ở nội thành Hà Nội. Mình có sở thích lướt báo mạng hàng ngày, xem phim, nghe nhạc, nấu ăn và gặp gỡ bạn bè, rèn luyện sức khỏe và đi chơi đây đó vào lúc rảnh rỗi.

Rất mong sẽ gặp được một người đàn ông độc thân phù hợp, người đó cũng có thể có việc làm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi AI hoặc bị mất việc làm sau các đợt sát nhập và cắt giảm nhân sự tại vô số cơ quan vừa qua nhưng vẫn có thể tự lo cho bản thân dù người đó đang không có việc làm. Mình không ăn chay và không theo tôn giáo nào, gia đình mình thờ tổ tiên như đa số các gia đình Việt Nam. Tuy nhiên mình vẫn thỉnh thoảng đến chùa, đền, nhà thờ của các tôn giáo để thăm quan hay nghe giảng bài.

Nếu bạn thực sự muốn kết bạn với mình thì hãy liên lạc nhé. Ở tuổi nào con người cũng cần có tình yêu đôi lứa, chúc các bạn vui.

