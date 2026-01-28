Tìm người đàn ông không quá già, không quá trẻ, hơn tuổi mình thì bảo mình mới nghe, không là lì, hay cãi.

Được một chị bạn truyền cảm hứng, mình quyết định đăng bài góp vui, biết đâu tìm được chồng còn vui hơn nữa. Vô thẳng đề bài thì sếp, bạn bè, đồng nghiệp đều bảo mình cần hạ thấp tiêu chuẩn mới mong tìm chồng được như ý. Mình thấy bản thân cũng ổn, thật ra tiêu chí này giống như phiên bản nam của mình mà mạnh hơn, giỏi hơn, giàu hơn thôi, tìm được thì chốt.

Tuổi: không quá già, không quá trẻ, hơn tuổi mình thì bảo mình mới nghe, không là lì hay cãi. Công việc/ tài chính: cao hơn mình càng tốt, mà quan trọng là giỏi trong lĩnh vực của họ, không mình cũng lại hay cãi. Dẫn tới tiêu chí là thông minh/ EQ và IQ cao: người mà thông minh thì giao tiếp dễ dàng, chưa cần cãi đã giải quyết xong rồi. Biết lái xe: chở mình đi vì mình không lái xe, không thì hai người cùng đi xe công nghệ, mà để được vậy thì quay lại tiêu chí thứ hai. Đến đây nếu bạn thấy tức rồi thì yên tâm, mình còn muốn tìm chồng miền Nam hoặc miền Tây.

Ngoại hình: đẹp trai đô con, đô vừa không đô quá ạ, gu cá nhân nên miễn bàn luận. Cái này có càng tốt: con người thú vị, nghĩa là có thể uyển chuyển trong giao tiếp, nhiều chủ đề, có sở thích nhiều hoặc ít thì sâu sắc, tại mình mau chán nên tìm người tử tế thú vị. Giàu càng tốt, cuộc sống mà, tới lúc đẻ con thì một người làm ba bốn miệng ăn. Đừng nói sao không tự làm mà ăn, vác bụng chửa đau lưng rồi có phải là siêu nhân đâu ạ.

Vui vẻ thôi, đọc được tới đây chắc cũng kiên nhẫn có thừa, nếu còn thấy có duyên, cứ email mình nha. Như các bạn trẻ hay bị họ hàng dí, mình bảo "mang tới đây gà chín cựa, ngựa chín hồng mao", ai mà hài hước tí chứ không thì căng thẳng lắm.

