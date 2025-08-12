Tìm cháu rể cho cháu gái hiền lành của tôi

Tôi viết những dòng này bằng tất cả tình thương của một người ông mong cháu mình gặp được người xứng đáng, thật lòng.

Tôi tên là Nguyễn Hòa Bình, là ông ngoại của cô cháu gái, đã nghỉ hưu, tuổi cũng cao, hiện sống với cháu ở Nhà Bè, gốc gác quê tôi dưới Đồng Tháp. Thấy cháu gái hiền lành, có học, có nghề, biết lo làm ăn mà chuyện chồng con cứ lỡ hoài, nên tôi viết vài dòng này mong tìm được người có duyên, có lòng, muốn tìm hiểu nghiêm túc thì liên hệ làm quen với cháu.

Cháu tôi sinh năm Đinh Sửu 1997, nay 28 tuổi. Học xong đại học rồi đi làm, đang học thêm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, năm nay ra trường. Cháu làm kỹ sư thiết kế ôtô cho công ty Nhật, công việc ổn định, thu nhập tốt. Cháu biết tiếng Anh và tiếng Nhật, học hành đàng hoàng.

Trước đây, cháu từng có một mối tình kéo dài bốn năm, tính đến chuyện cưới hỏi nhưng cuối cùng hủy hôn vì thấy không còn hợp. Từ bữa đó, cháu sống kín đáo, kỹ càng hơn trong chuyện chọn bạn đời. Gia đình tôi cũng từng làm mai mối cho vài người quen, người lạ cũng có, nhưng cháu chỉ cười cho qua, không chịu quen ai.

Tính cháu vui vẻ, thân thiện nhưng cũng khó tính, không thích người ba hoa, khoe khoang, sống bê bối, luộm thuộm. Cháu gọn gàng, có nề nếp, làm gì cũng rõ ràng, suy nghĩ trước sau. Trong công việc thì nghiêm túc, kỹ tính; ở nhà thì trẻ con, nhõng nhẽo với ông. Cháu trọng chữ tín, ghét nhất ai thất hứa, trễ hẹn. Nhưng nếu đã thương ai thì thương hết lòng, chăm lo từng chút, sống tình cảm và sâu sắc.

Hiện cháu sống với tôi ở Nhà Bè, có nhà riêng cho thuê, tự lập, biết tính toán, lo toan. Lúc rảnh, cháu thích đi du lịch, không tụ tập ăn chơi. Cháu hiếu thảo, lễ phép, biết trước biết sau, thương ông bà cha mẹ.

Gia đình tôi không đặt nặng chuyện giàu sang, chỉ cần một người đàn ông hiền lành, chững chạc, có học thức, sống đàng hoàng, biết thương vợ con, sống tình nghĩa, lễ độ và hòa hợp với gia đình là được. Chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng.

Còn nếu ai đọc tới đây mà thấy chưa có duyên với cháu gái tôi thì chờ bài sau nhé, tôi sẽ mai mối luôn cho cậu của nó: 38 tuổi, chưa vợ, là giảng viên đại học, hiền khô mà nhát gái hơn cả con gái nữa.

Thân tình,

Nguyễn Hòa Bình - ông ngoại

