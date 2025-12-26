Tìm chàng trai vui vẻ, hướng ngoại

Em có lẽ hợp với anh có tính chủ động, hiểu rằng phụ nữ đôi lúc có thể yếu thế hơn nên có sự bảo bọc, chở che một chút.

Em hẹn hò cũng nhiều nhưng có lẽ do xui xẻo sao đó nên vẫn chưa tìm được người đàn ông phù hợp. Em 36 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Cuộc sống của em có thể gọi là nhiều màu sắc: ngày đi làm văn phòng, tối làm thêm, rảnh thì xem phim, đọc sách và chạy bộ. Xung quanh em, bạn bè và team đều là những người rất dễ thương và hòa đồng nên em đoán mình cũng là người như vậy. Em từng hẹn hò vài anh hướng nội nhưng có vẻ em hợp với người hướng ngoại hơn, vì em nhiều năng lượng tích cực và thích người hưởng ứng lại hơn là chỉ lắng nghe. Em thích đi du lịch đây đó nhưng đi một mình cũng chán và lười lắm.

Đối với mong muốn tìm bạn trai, em muốn tìm một người vui vẻ (vui vẻ thật sự, vì anh có những thú vui, sở thích riêng như chạy bộ, thể thao...), là người ấm áp, quan tâm gia đình và có những mối quan hệ bạn bè lành mạnh. Em có công việc và thu nhập ổn định (ở mức trung bình khá) nên hy vọng anh cũng vậy. Nếu tính tình anh thoải mái, bao dung sẽ rất phù hợp với em, vì em cũng rất thoải mái và hay dễ thương người ta. Em cảm giác mình sẽ không hợp với người quá ít nói, người quá tính toán về tiền bạc và lo xa. Em có lẽ hợp với anh có tính tình chủ động, hiểu rằng phụ nữ đôi lúc có thể yếu thế hơn nên có sự bảo bọc, chở che một chút.

Về em, nếu anh tìm người phụ nữ dịu dàng, chắc không phải là em, biết làm sao được. Em khéo léo, sâu sắc và khi đi làm thường được nhận xét là thông minh, hiểu ý sếp, nhưng không phải kiểu hiền ngoan đặt đâu ngồi đó (anh thông cảm cho em, vì em độc lập từ năm 18 tuổi và đã sống ở nước ngoài nên không thể hiền được, sợ bị người ta ăn hiếp, cười). Tuy vậy, em là người tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ, hợp lý hợp tình và sống có trước có sau. Em hiện là sếp của một team 10 bạn gen Z, cũng hòa đồng và được các bạn quý mến. Em là người đâu ra đó, sắp xếp, quán xuyến mọi thứ đều ổn, em "cân" được hết anh ạ.

Nếu anh thấy phù hợp thì đừng ngại, cứ gửi email cho em nhé.

