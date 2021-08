Tìm chàng trai thẳng thắn, gọn gàng

Em 31 tuổi, là nhân viên văn phòng, hành động theo trực giác thay vì lôgic, suy nghĩ nhiều và nhạy cảm.

Giáo sư toán học Gregory trong bộ phim "The mirror has two faces" (1996) đăng "quảng cáo" tìm người yêu sau một đêm tái ngộ khó hiểu với cô người yêu cũ xinh đẹp, người đến và đi như một cơn gió, với câu tạm biệt không thể đau lòng hơn với người còn lại vẫn còn tình cảm với mình. Bài viết này được em gửi trong hoàn cảnh tương tự Gregory, và với mục đích không thể đơn giản hơn là tìm người đồng ý ngồi ăn và nói chuyện thoải mái với mình trước khi nghĩ đến những chuyện xa hơn.

Ba mươi mốt tuổi, độc thân, là nhân viên văn phòng, nếu bước vào căn phòng đông người thay vì để ý xem cô nào trông đẹp hơn mình thì em sẽ đi tìm chỗ ngồi có vị trí tốt. Là người khá lúng túng với những tình huống bất ngờ, khó xử, em thường phản ứng bằng sự im lặng nên có thể gây hiểu lầm cho đối phương. Em có các tính cách điển hình của người thuận tay trái và cung Song Ngư: hành động theo trực giác thay vì lôgic, suy nghĩ nhiều và nhạy cảm...

Về mẫu bạn trai, anh có ngoại hình của người khỏe mạnh, siêng năng tập thể thao và gọn gàng tươm tất. Tính cách anh thẳng thắn, có quan điểm sống rõ ràng nhưng không cứng nhắc, có trách nhiệm trong công việc và với gia đình, cùng sở thích thể thao, xem phim, ăn uống, trò chuyện, đi du lịch, picnic, thiện nguyện...

Gregory viết 4 dòng quảng cáo và gặp được cô gái của mình. Em cũng hy vọng bài đăng "kha khá" chữ này của mình đến được tay người phù hợp. Mong được gặp anh.

Hãy cảm nhận bài viết này bằng trái tim anh nhé.

