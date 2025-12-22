Tìm chàng trai sẽ đồng hành cùng em

Em là cô gái 25 tuổi, quê miền Bắc, sống và làm việc văn phòng tại TP Hồ Chí Minh.

Tính cách em khá trầm, ít nói nhưng khi thân quen lại thoải mái và nói chuyện nhiều hơn.

Em thích khám phá những nơi mới, trải nghiệm ẩm thực và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống. Em mong muốn tìm được người đàn ông có cùng sở thích, để có thể cùng nhau đi, cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ.

Hiện tại, em tập trung cho những mục tiêu riêng nên dự định sẽ kết hôn muộn một chút. Mong anh cũng có định hướng rõ ràng, biết cố gắng cho tương lai. Nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu, em rất mong nhận được thư từ anh.

Em mong anh bằng hoặc hơn tuổi em, cũng là người miền Bắc, vào Nam lập nghiệp để chúng ta có thể dễ hiểu nhau hơn.

