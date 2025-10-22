Tìm chàng trai nhân hậu, có tri thức, chưa từng lập gia đình

Tôi tin nếu duyên phận mình có, chắc chắn bạn vẫn còn ở đó đợi tôi.

Chào bạn - người tôi có thể gọi là bạn đời,

Tôi thấy mình không còn nhiều thời giờ của tuổi trẻ để đi tìm tình yêu đôi lứa nữa, nên sẽ tìm bạn lần cuối cùng trên VnExpress, dù hy vọng rất mong manh và dường như những người ưu tú cùng trang lứa đã không còn một mình.

Ở cái tuổi 35, tính cả tuổi trong bụng mẹ, tôi thấy mình cần tìm một tình yêu kiên định, xác định sẽ đi tới hôn nhân nhưng cũng không phải là người tạm bợ. Tôi tin nếu duyên phận mình có, chắc chắn bạn vẫn còn ở đó đợi tôi.

Người tôi tìm, đương nhiên cũng như tôi – là một người nhân hậu, có tri thức, có công việc ổn định, cùng trang lứa hoặc hơn vài tuổi, chưa từng lập gia đình. Tôi thấy tâm hồn mình còn trẻ, là người nhanh nhẹn, nữ tính và cũng khá ưa nhìn, nên mong tìm người có ngoại hình tương xứng, không quá béo cũng đừng quá gầy yếu.

Tôi thích người hài hước và vui tính, nhưng lịch sự và nghiêm túc trong tình cảm. Tôi tin vào duyên số và cả lý trí. Mong bạn sẽ có tâm hồn đồng điệu, biết hiểu và tôn trọng nhau, cũng như đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội để dễ bề làm quen. Tôi không phải người ở đây, nhưng xác định sẽ gắn bó với Hà Nội như quê hương thứ hai.

Cuối cùng, điều tôi muốn nhấn mạnh nhất là sự rung động, tôi cho rằng đó là yếu tố tiên quyết để đi tới một tình yêu bền vững.

Hy vọng sẽ sớm được gặp bạn, người tôi vẫn tìm kiếm nhưng chưa thấy.

