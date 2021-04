Tìm chàng trai kính cận, tóc gợn sóng từng gặp trên đường

Một ngày trời âm u và hơi mát, em chạy sau xe anh trên đoạn đường từ Trần Phú tới Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM.

Thật ra vào tháng 4, thời tiết khá nóng, nhưng hôm đó lại có những làn gió mát và em đã gặp anh trên đường đi làm. Nếu không gặp anh, hôm đó cũng như những ngày khác, không có gì mới, đi làm và đi về. Cảm ơn anh đã khiến cho ngày hôm nay của em thật mới mẻ.

Chạy sau xe anh, nhìn mái tóc gợn sóng ngang vai, bồng bềnh bay trong gió, em cảm thấy thật gần gũi và dễ chịu. Không hiểu sao anh lại có mái tóc xoăn phồng và quyến rũ như thế. Đều là xe chạy bằng xăng nhưng sao xe anh chạy nhanh mất hút, còn xe em cố lắm mới bám được tới đuôi xe anh. Không ngờ sự khác biệt của xe ga và xe số lại lớn như thế, làm hai con người vừa thật gần cũng vừa thật xa.

Cùng đi với anh một đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM), cùng dừng lại vài điểm đèn đỏ mà hình như anh luôn đi trước, chẳng biết phía sau có một cô gái ngốc mặc áo khoác màu vàng của nắng mải chạy theo ngắm mái tóc xoăn của anh. Cô ấy ngốc tới nỗi mong ước phải chi được ngồi sau xe anh, được anh chở đi dạo mát thì thích biết bao. Dù chiếc xe tay ga có cao thế nào thì cũng còn quá thấp so với đôi chân dài miên man của anh. Một chiều cao rất đáng cho người ta ngước nhìn. So với anh, cô gái 1,6 m như em vẫn trông như nấm lùn.

Có đôi lúc tưởng chừng anh sẽ mất hút trong dòng người đông đúc, nhưng may thay những điểm dừng đèn đỏ đã cho em cơ hội đến gần anh hơn. Tìm người thật khó khi em chỉ biết anh cưỡi chiếc xe màu trắng với biển số 59-F*/ 183.*2. Thời gian em gặp anh khá sớm, chỉ tầm 7h sáng.

Không biết em có tìm được anh không? Hy vọng thật mong manh nhưng vẫn là hy vọng, anh nhỉ. Không biết anh có occupied chưa? Nếu chưa, mình làm quen nhau nhé, anh tóc xoăn, kính cận? Còn không thì anh cũng đừng quá bận tâm và hãy mỉm cười lên vì ở đâu đó có cô gái ngốc "cảm nắng" anh trên đường đi làm vào một sớm mai.

Thank you for reading my silly letter, Mr wavy-haired.

