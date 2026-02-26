Tìm chàng trai đồng hương Vũng Liêm hiền lành

Một huyện rộng lớn như vậy mà em đã tìm anh suốt gần 30 năm vẫn chưa gặp.

Em là người con của Vũng Liêm, rất yêu vùng đất này và tin rằng dù 60 năm sau nữa, em vẫn muốn được quay về gắn bó nơi đây. Lý do em luôn mong tìm một người cùng huyện đơn giản vì em thương ba mẹ rất nhiều, nếu có thể, em muốn sống gần để những dịp lễ Tết hay khi ba mẹ trái gió trở trời, em có thể nhanh chóng về bên cạnh. Mỗi lần rời nhà đi xa, lòng em luôn thấy rất buồn.

Giới thiệu một chút về em: em sinh năm 1995, tốt nghiệp đại học, hiện làm công việc văn phòng tại Sài Gòn, cao 1m66, ngoại hình không quá nổi bật nhưng dễ nhìn, dễ gần. Em giao tiếp được tiếng Anh và đang học thêm tiếng Trung. Mọi người nhận xét em hiền, hơi thật thà, yêu trẻ con, sống hướng nội nhiều hơn và rất coi trọng gia đình.

Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của em là sự chung thủy, tôn trọng sự khác biệt và sẻ chia. Em tin rằng hôn nhân là hành trình cùng nhau cố gắng từ cả hai phía chứ không phải chỉ một người hy sinh. Mỗi khi thấy những ông bà cụ chở nhau trên chiếc xe đạp dạo quanh công viên, em lại ước mình cũng sẽ tìm được một người tri kỷ để nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.

Về người em mong gặp: em hy vọng anh không hút thuốc, không quá đam mê nhậu nhẹt. Những dịp tiệc tùng, lễ Tết có thể uống một chút cho vui nhưng biết điểm dừng, không để rượu bia ảnh hưởng đến cuộc sống. Em biết điều này không dễ, nhất là ở miền Tây, nhiều người khuyên em nên bớt "khó tính", nhưng em vẫn tin sẽ có người phù hợp và kiên trì tìm đến hôm nay.

Nếu anh cũng đang làm việc ở Sài Gòn thì thật thuận tiện để mình gặp gỡ. Mỗi lần về quê sẽ có người ngồi phía sau xe, em cũng không còn một mình trên những chuyến về nữa. Nếu anh đang công tác xa cũng không sao, em không ngại yêu xa, chỉ cần chúng mình cùng quê. Hoặc nếu anh đang ở quê, khi nào em về mình có thể gặp nhau.

Giờ em không còn quá trẻ nữa nên nếu năm nay vẫn chưa tìm được anh, có lẽ em sẽ phải chấp nhận như nhiều cô gái khác: đi xa, lập gia đình nơi khác, mỗi năm chỉ về thăm ba mẹ đôi lần.

Em thường đọc báo VnExpress nên hy vọng đây sẽ là cơ hội nhỏ để em có thể tìm thấy anh giữa rất nhiều người.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này. Chúc mọi người một năm mới bình an và nhiều niềm vui.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ