Tìm chàng trai đồng hương Lâm Đồng

Có anh, cuộc sống mới tròn vị, mới thêm phần ý nghĩa.

"Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh, đường quanh quanh xứ Nghệ". Ấy là trong lời bài hát. Còn quê hương anh cũng là quê hương em, non nước hữu tình, cảnh vật nên thơ nào kém. Tạo hóa của thiên nhiên đã ban phát cho mảnh đất cao nguyên nắng gió Lâm Đồng, vùng đất đỏ bazan màu mỡ, với những ngọn núi chập chùng ở độ cao hơn 1000 m so với mực nước biển, quanh năm khí hậu mát mẻ, trong lành.

Xa quê ngót nghét đã mười năm, mỗi lần nhớ lại những ngày thơ ấu đạp xe đi học trong làn sương sớm rét mướt, hơi thở ra khói, đôi bàn tay nứt nẻ, hai má đỏ hây hây, em chỉ muốn lao ngay về nhà. Sài Gòn hối hả, ngột ngạt quá. Sự bí bách khiến em nhiều lúc không thể thở nổi, càng thôi thúc mãnh liệt hơn rằng nhất định sẽ sống khác, sẽ trở về một ngày không xa.

Tản mạn đôi chút thế thôi, em xin được phác họa đôi nét về bản thân. Nhiều người nói em giống Tây. Chẳng đúng thì còn gì, là Tây Nguyên đó. Thân hình nhỏ bé, nước da ngăm đặc trưng, mắt nâu, mái tóc đen dày ngả nâu do đã lâu không làm mới. Bên ngoài là thế, còn bên trong, em sống tình cảm, nội tâm, động lòng trắc ẩn, nhiều điều muốn nói do chưa tìm được tri kỷ ấy mà.

Công việc ngân hàng của em đầy lo toan, mệt mỏi và áp lực. Dù vậy em vẫn luôn khích vệ bản thân không được bỏ cuộc, có mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp.

Mười năm lăn lộn nơi phồn hoa phố thị, từng ấy thời gian đánh đổi thanh xuân và tuổi trẻ, em có được nhiều trải nghiệm, ít nhiều trưởng thành. Những được và mất, em trân quý và biết ơn những gì từng trải qua. "Nhưng nếu có một ngày em muốn trở về, quê hương luôn dang rộng vòng tay chào đón", em vẫn luôn nghĩ thế.

Và trên con đường ấy, có anh đưa tay đỡ em dậy, cùng em. Chúng ta cùng nhau an cư lập nghiệp. Vì có anh, cuộc sống mới tròn vị, mới thêm phần ý nghĩa. Chúng ta cùng trồng rau nuôi cá, trồng cỏ nuôi bò, nuôi gà, lợn, bất kể là công việc gì. Sướng khổ cùng nhau, cùng nuôi con khôn lớn, cùng nhau già đi, trọn tình trọn nghĩa. Chỉ có thể là anh - người khi đứng đối diện trước mặt em này, sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt em mà giãi bày, thổ lộ, đơn giản nhưng chân thành, thế thôi.

Nếu anh là người sống thực tế, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Nếu anh là chàng trai mơ mộng, hãy xem như là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Anh có nghĩ giống em: "Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thong dong tự tại vậy mà vui"?

Hẹn gặp anh vào một ngày nắng đẹp. Chờ em nhé.

