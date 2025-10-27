Tìm chàng trai điềm đạm, chững chạc

Em là cô gái rất bình thường, chỉ mong có thể gặp được anh trong thế giới nhỏ bé này.

Em chào anh, chàng trai đang đọc bức thư này.

Em tin rằng trong mỗi khoảng thời gian của đời người, sẽ có những lúc chúng ta cần chọn những điều ưu tiên hơn những điều khác. Hiện nay, ưu tiên của em là tìm thấy anh. Em là cô gái rất bình thường, chỉ mong có thể gặp được anh trong thế giới nhỏ bé này.

Em là cô gái miền Trung, cao 1m50, nặng 49 kg, không mập cũng không ốm. Em sinh năm 1996, từng có thời gian sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, đã quay về Việt Nam, đang làm việc cho công ty nước ngoài tại quận Tân Bình, TP HCM.

Em là cô gái hiền lành, dịu dàng và hướng về gia đình. Em thích nấu ăn, nghe nhạc, đi dạo bộ và đọc sách. Trong tình yêu, em thích làm nũng, thích gọi điện để nghe giọng của nhau. Em quan niệm rằng trong tình yêu cần có sự tôn trọng, thủy chung và tin tưởng lẫn nhau, đó chính là chìa khóa để giữ hạnh phúc gia đình.

Trong hình dung của em, anh là chàng trai hiền lành, ấm áp, yêu thương gia đình và vợ con. Anh chững chạc, điềm đạm, có lòng bao dung, nhân ái, có nhân cách và chí cầu tiến. Nếu được, em mong anh tốt nghiệp đại học trở lên và có công việc ổn định.

Đọc đến đây, nếu anh cảm thấy đồng điệu với em, hãy nhắn tin cho em nhé. Anh nhớ ghi rõ đôi chút về bản thân để em dễ hình dung hơn. Em mong anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ, hy vọng chúng mình sớm gặp được nhau.

Cảm ơn tất cả các độc giả VnExpress đã dành chút thời gian đọc bài viết của em. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ