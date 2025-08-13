Tìm chàng trai đáng tin cậy cho em gái chồng

Em ấy không đặt nặng điều gì cả, chỉ mong gặp được một người chân thành, hiền lành, sống có trách nhiệm và chí tiến thủ.

Hôm nay em xin mạn phép viết vài dòng gửi đến mọi người, không phải cho em, mà là cho em chồng của em, một cô gái sinh năm 1995, sống nội tâm, hiền lành, tốt bụng và rất biết quan tâm đến người khác. Em ấy cao khoảng 1m58, quê ở Nghệ An, đang làm kỹ thuật viên tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội với thu nhập ổn định. Cuộc sống thường ngày khá đơn giản: đi làm rồi về nhà, đảm đang mọi việc nội trợ, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Vì tính cách hướng nội và môi trường công việc đặc thù nên đến giờ em ấy vẫn chưa từng có một mối tình nào, điều mà em, với tư cách là chị dâu, thấy thật tiếc.



Lẽ ra em không nên can thiệp vào chuyện riêng tư, nhưng em nghĩ một cô gái ngoan hiền, tử tế như vậy xứng đáng có cơ hội được yêu thương, được vun đắp hạnh phúc. Vậy nên hôm nay, em xin phép được viết bài này để tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, một người chồng tương lai xứng đáng cho em gái ấy. Về tiêu chí thì em ấy không đặt nặng điều gì cả, chỉ mong gặp được một người chân thành, hiền lành, sống có trách nhiệm và chí tiến thủ. Nếu anh nào quê Nghệ Tĩnh, đang làm việc tại Hà Nội thì càng tốt cho việc tìm hiểu và đi lại hai bên gia đình ạ. Mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của mọi người.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ