Tìm chàng trai Đà Lạt đồng hành trong hôn nhân không ràng buộc

Em không biết bắt đầu từ đâu để giải thích cho mong muốn này. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng. Em mong muốn tìm chàng trai tuổi từ 30 để kết hôn và sinh con. Chúng ta sẽ cùng nhau sống như hai người bạn, cùng nuôi dạy con nhưng mỗi người sẽ có một cuộc sống tình cảm riêng, không ai can thiệp.

Em hiền lành, chăm chỉ và biết lắng nghe mỗi khi anh buồn phiền, có thể cùng anh nhâm nhi vài tách trà để chiêm nghiệm về cuộc sống. Chúng mình sẽ đồng hành cùng nhau như những người tri kỷ, chỉ riêng tình cảm sẽ không ràng buộc nhau. Em độc lập về tài chính nên sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Mong ở xứ sở ngàn hoa này, chúng ta như những người bạn đặc biệt của nhau. Nếu anh làm ở xa như TP HCM, Bình Dương, chúng ta sẽ đi thăm nhau.

Em không giỏi văn chương, chỉ là có những mong mỏi không giống với số đông mọi người nên chắc sẽ khó được chấp nhận. Nhưng đời người không quá dài để chờ đợi. Em không mong gì nhiều ở người bạn của em, chỉ mong anh tôn trọng và cùng em phấn đấu sống có ích cho cộng đồng.

