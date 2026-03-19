Tìm chàng trai có tâm, có tình

Ngày đẹp nhất là ngày hôm nay. Giây phút đẹp nhất là lúc em đang viết những dòng thư này, mong gặp anh người đủ bản lĩnh để đồng hành cùng em trong hành trình phía trước. Em đang trải nghiệm tuổi 36 với sự trưởng thành, mặn mà về nhan sắc và một công việc ổn định. Em tự tin cùng anh xây dựng, vận hành cuộc sống gia đình ổn định, bình yên và hạnh phúc. Em cao 1m6, cân nặng 46 kg. Em yêu thích thể thao, vận động và quản lý chế độ ăn khá tốt, bởi vậy mà xem chừng tuổi sinh học em đâu đó 30 tuổi.

Yoga và bơi là môn thể thao em yêu thích, ngoài ra em còn biết vài điệu nhảy (pipop, rumba, valse) đủ để tận hưởng trong các bữa tiệc. Cuối tuần thỉnh thoảng em thích đi bộ hoặc có khi đạp xe dọc biển Mỹ Khê (tuyến đường em yêu thích dạo gần đây). Em có thói quen đọc sách mỗi ngày, một buổi tối yên tĩnh, một cuốn sách cũng đủ xoa dịu tâm hồn để hiểu mình hơn, để mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua một chút. Em cần anh, một người đàn ông có tâm, có tình, điềm tĩnh, có chiều sâu. Anh cởi mở và rõ ràng trong cảm xúc nhé. Bên nhau, chúng ta cùng phát triển, yêu thương và tôn trọng. Em mong thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ