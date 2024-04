Tìm chàng trai chín chắn, bao dung

Em sống và làm việc tại Hà Nội, cao 1m7, xinh xắn, thu nhập tốt.

Nghe qua có vẻ ổn đấy nhưng sao lại vẫn ế? Thực ra em cũng không hiểu nổi, chắc là cái duyên chưa tới, hoặc do em có nhiều sự may mắn quá nên thần may mắn đã quên mất tình duyên của em.

Đọc đến đây, có phải anh đang tưởng tượng ra một cô gái cao ráo, xinh xắn, giỏi giang, kiêu kỳ, bận rộn? Không nhé, em chỉ nghĩ mình là cô gái may mắn và có chút lười biếng.

"Lười biếng", nghe xong anh có chán không? Có thấy mâu thuẫn không? Lười biếng mà thu nhập tốt?

Vâng đúng ấy ạ, em không nói quá lên đâu, lười nên tiêu chí chọn việc của em cũng là làm gì mất ít thời gian và hiệu quả. Ngoài công việc chính làm văn phòng với thu nhập ổn định hàng tháng nộp thuế đầy đủ cho nhà nước ra, em có vài nghề tay trái tay phải nữa. Em có kinh doanh riêng một mảng, nhưng vì khá lười nên sắp xếp công việc khá khoa học, không mất quá nhiều thời gian.

Em cũng là cô gái yêu đời, tích cực, có niềm đam mê với du lịch và trải nghiệm những vùng đất mới. Em không phải cô gái quá quay cuồng với công việc mà ngoài công việc ra, em còn rất nhiều sở thích như: Nhảy zumba, yoga, bơi lội và đọc sách.

Em ít khi nấu ăn do ở một mình nên ăn uống đơn giản và healthy. Có phải anh đang đoán em không biết nấu ăn không? Không nhé, em ít khi nấu nhưng nấu khá ngon, vì khi cơn thèm ăn lên là muốn được ăn ngon.

Thực ra em thấy mình là cô gái rất đơn giản, không nghĩ nhiều, thoải mái, thẳng thắng, vui vẻ và khá tích cực nên muốn ở cạnh một người vui vẻ, hoặc ít nhất là sẽ không tiêu cực, không than thở.

Em bị hấp dẫn bởi những bạn có đam mê, trí tuệ và định hướng rõ ràng.

Ngoài ra, lắm lúc em thấy tính mình khá trẻ con nên thích những anh chín chắn, bao dung và người lớn chút, ví dụ như từ 1985-1992 khá hợp với em.

Nếu anh thích thể thao, yêu thích khám phá những điều mới mẻ, thích trải nghiệm, thích hoạt động thiện nguyện sẽ có nhiều điểm chung với em.

Mặc dù tâm hồn thiếu nữ nhưng sự thực thì tuổi tác không nhỏ nữa. Em rất thích trẻ con, chưa từng kết hôn và sinh con nhưng em nghĩ đã đến lúc rồi. Em lên đây thử vận may, hy vọng sẽ tìm được người phù hợp, đồng điệu về tâm hồn, sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

