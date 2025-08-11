Tìm chàng trai biết trân trọng điều giản dị để sống đời bình yên

Mong anh biết yêu thương, công việc ổn định, nghiêm túc trong mối quan hệ, biết quan tâm bằng hành động hơn là lời nói.

Em là cô gái 28 tuổi, sống và làm việc tại Tây Ninh. Công việc chính của em là dạy học ở một trường tiểu học, nơi mỗi ngày em được ở bên những học trò nhỏ, được sống nhẹ nhàng và ý nghĩa cùng công việc mình yêu. Ngoại hình của em khá nhỏ nhắn. Mọi người thường bảo em trông trẻ hơn tuổi và dễ tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu. Nhưng điều em nghĩ quan trọng hơn cả là một tâm hồn ấm áp, biết yêu thương và hướng đến những điều tử tế. Mỗi ngày của em bắt đầu bằng tiếng cười của học trò, khép lại bằng những bữa cơm giản dị bên gia đình, đôi lúc là vài quyển sách và cả những buổi nấu ăn thiện nguyện cùng với bạn bè để san sẻ phần nào với những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia. Đó là cách em thấy mình sống có ích và nhận lại nhiều năng lượng tích cực.

Cuộc sống hiện tại với em không thiếu nhưng cũng chưa đủ, vì em vẫn mong có một người ở bên cùng nhau chia sẻ, lắng nghe, cùng nhau làm những điều tử tế cho cuộc đời này. Một người có thể không quá giỏi giang, nhưng sống có trách nhiệm, có tấm lòng và sẵn sàng đồng hành cùng em trong những năm tháng sắp tới. Em không đòi hỏi điều gì lớn lao. Em không đặt nặng vật chất hay hình mẫu lý tưởng. Chỉ mong anh biết yêu thương, có công việc ổn định, nghiêm túc trong mối quan hệ, biết quan tâm bằng hành động hơn là lời nói, trân trọng những điều giản dị.

Nếu anh đọc đến đây và thấy có điều gì đó gần gũi với chính mình, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện và bắt đầu một hành trình dù chậm, nhưng thật lòng. Em tin rằng, nếu đủ duyên ta sẽ gặp nhau. Thân gửi anh từ một cô gái không đặc biệt, nhưng sẽ rất đặc biệt với đúng người.

