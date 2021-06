Tìm chàng trai 'bắt được sóng' của em

Em sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, chọn Sài Gòn làm nơi an cư lập nghiệp, lý do duy nhất là em thích thời tiết nơi đây.

Sài Gòn sáng nắng chiều mưa như chính con người em vậy (chỉ khi yêu thôi, bình thường không biết giận là gì, không buồn và giận ai lâu bao giờ). Nơi đây không quá nắng nóng hay lạnh khắc nghiệt như Đà Nẵng, không làm đối phương phải có cảm giác khó chịu. Đó là cảm nhận của em khi ở Sài Gòn. Nói vậy không có nghĩa em không yêu Đà Nẵng, không thích biển đâu nhé, nhưng Đà Nẵng và biển chỉ để lâu lâu về thăm chơi, du lịch, xả stress... thôi chứ ở lâu dài chắc khó, vì thể trạng của em không hợp với gió biển.

Em theo dõi chuyên mục Hẹn hò đã lâu, từng viết bài trên này nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người để thương nhớ. Vậy nên em chăm chỉ như cụ rùa vậy, cố viết thêm bài nữa, mong tìm được người có thể dựa dẫm, yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ.... Có quá lắm không nhỉ? (cười). Nếu là trước đây, những điều này hầu như không hề có trong tâm trí em bởi em luôn nghĩ "một mình vẫn tốt mà". Có nhiều app, nhiều mục để hẹn hò nhưng em chỉ trung thành mỗi VnExpress, bởi những bạn trên này cho em cảm giác an toàn, đủ tin tưởng để tìm kiếm cơ hội cho chính mình.

Em là cô gái 33 tuổi mà chưa từng yêu đúng nghĩa. Trước dịch vẫn giữ quan điểm là thích làm FA, sợ yêu, nghĩ rằng yêu là tự đào hố chôn mình. Nhưng từ khi dịch, đầu năm 2020, em thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy. Giờ em đi tìm kiếm một tình yêu, muốn bản thân trải qua cảm giác yêu ai đó thật lòng.

Là cô gái đơn giản, hiền, chân thành, có chút cá tính; thiên về tình cảm nhiều hơn; thích chủ động nhưng tùy tình huống vẫn muốn bị động; có chính kiến riêng nhưng không cố chấp; có ước mơ và hoài bão ở tương lai, tuy không lớn nhưng đó là điều em thích. Em muốn được an nhiên sống cuộc sống không bon chen, yên bình ở nơi nào đó nhưng không phải bây giờ mà là 20 năm sau.

Giới trẻ hiện nay có trào lưu lui về quê sống cuộc sống an nhiên. Đó là điều tốt, không có gì xấu, mỗi người mỗi quan điểm, mỗi suy nghĩ và muốn cuộc đời của mình thế nào không ai ép buộc họ được. Với em cũng vậy, cuộc đời em không ai có thể quản mà chính em sẽ quản nó, vui buồn, sướng khổ đều do em mà ra, không do ai cả và chính em quyết định số phận mình.

Với em, một người sở hữu 3 điều này là rất may mắn và hạnh phúc: trí tuệ, tự do và sức khoẻ. Bởi vậy em thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người và không muốn sống cuộc đời lãng phí. Phải sống sao cho có ý nghĩa nên em thích bon chen, không thích an nhiên khi còn trẻ, còn đủ 3 điều ấy. Mong anh cùng suy nghĩ, đừng để tuổi trẻ trải qua một cách vô nghĩa. Người ta nói, nói thì dễ mà làm mới khó. Em đang sống cuộc sống không giàu cũng chẳng nghèo, tự làm nuôi chính mình và giúp đỡ gia đình, được làm điều mình thích. Đó là một trong những điều hạnh phúc mà em may mắn có được.

Mong anh chững chạc, có trách nhiệm và chân thành. Em thích anh cao tầm 1,7 m, tuổi khoảng 30-36. Anh có thể trải qua nhiều mối tình nhưng chưa kết hôn lần nào nhé; ở đâu cũng được miễn mong muốn an cư lập nghiệp tại Sài Gòn. Công việc của anh sao cũng được, miễn anh tạo ra thu nhập có thể lo được cho gia đình. Nhà và những thứ xa xỉ thì chúng ta cùng nhau tạo ra, nhưng điều căn bản là chăm lo cuộc sống bình thường cho gia đình là trách nhiệm của một người đàn ông phải có. Em cần người đàn ông bản lĩnh. Em sống thực tế lắm nên nếu anh có suy nghĩ "một túp lều tranh hai trái tim vàng", chắc em không phải là đối tượng của anh rồi.

Em không phải cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang nhưng có tâm hồn đẹp. Ở cạnh em, anh sẽ được tiếp thêm động lực bất cứ khi nào anh cần chứ không phải làm chùn bước tiến của anh đâu.

Em nghĩ những yêu cầu trên không phải quá đáng, đúng không anh? Cũng chẳng phải quá hoàn hảo mà tìm không có nhỉ? Hy vọng em tìm được người hiểu và mong muốn đồng hành cùng mình trong thời gian sắp tới.

Chờ thư anh.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc