Tìm chàng trai bản lĩnh, tự tin, hướng thiện và đang chờ em

Em là "cô gái chay trường" chính hiệu, 39 tuổi nhưng nhiều người vẫn nhầm là trẻ hơn vài tuổi (chắc nhờ ăn rau nhiều và hay cười).

Em cao 1m65, nặng 54 kg, mặt trái xoan, mũi cao, răng trắng đều. Bạn bè bảo em xinh, còn em chỉ thấy ổn áp thôi.

Em học xong đại học và tiếp tục học văn bằng hai, hiện tự điều hành doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản. Nói cách khác: em độc lập, tự lo cho mình và cho con trai 9 tuổi. Điều này cũng có nghĩa là: nếu quen nhau, anh không cần lo em bám víu ví tiền đâu nhé.

Ngoài công việc, em mê thể thao: chạy, tập gym, bơi lội, ngày nào em cũng vận động. Với em, một người đàn ông yêu thể thao cũng giống như một ly sinh tố chay ngon vào buổi sáng: vừa khỏe mạnh, vừa dễ gây nghiện.

Em nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Nhật và một chút tiếng Hoa. Em cũng kiêm luôn vai "chef" với menu dài thượt. Nếu anh giỏi ngoại ngữ và thích ăn món chay em nấu thì quá tốt; còn không, chỉ cần có tâm học là được, em sẵn sàng làm giáo viên tại gia miễn phí, đổi lại anh sẽ là máy rửa chén sau khi em nấu xong nhé.

Điều em tìm: một chàng trai 34 - 44 tuổi, hướng thiện, trầm tính, cao từ 1m70 trở lên, không bụng bự, không hói (em xin lỗi, hơi thành thật chút). Quan trọng hơn cả là anh cần có sự nghiệp ổn định, sống lành mạnh, tử tế, chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Cuộc sống của em vốn đã khá đầy đủ: con ngoan, công việc ổn, sức khỏe tốt. Em chỉ mong tìm được anh - người bạn đồng hành để cùng nhau đi tiếp chặng đường, tập thể thao, nấu ăn chay, trò chuyện bằng vài câu tiếng nước ngoài cho vui... và quan trọng nhất là cùng xây dựng một mái ấm bình yên.

