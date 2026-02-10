Tìm chàng trai 8x điềm đạm, đồng hành lâu dài

Chào anh, em viết những dòng này với mong muốn, nếu có duyên, được gặp một người phù hợp để cùng trò chuyện và tìm hiểu nghiêm túc.

Em 36 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, quê ở Đồng Nai. Em làm nhân viên văn phòng. Tính cách hiền, điềm đạm, sống đơn giản và tích cực. Ngoại hình nhỏ nhắn, cân đối (cao 1,55 m), thường được nhận xét là nhìn hiền và dễ thương. Em hơi ít nói khi mới tiếp xúc nhưng khi đã thân thì cởi mở và nói chuyện thoải mái.

Em yêu thích vận động và lối sống lành mạnh như bơi lội, chạy bộ, trekking. Khi có thời gian, em thích đi du lịch theo kiểu chậm rãi: khám phá đời sống địa phương, ẩm thực và con người. Em dễ vui với những điều nhỏ bé, như một quán ăn ngon tình cờ hay một buổi đi bộ nhẹ nhàng cuối tuần. Em là người đề cao sự bình yên trong các mối quan hệ. Với những chuyện nhỏ hay cảm xúc tiêu cực, nếu được chia sẻ rõ ràng và không lặp lại, em thường không để trong lòng lâu. Em không thích im lặng kéo dài hay giữ khoảng cách một cách khó hiểu, mà mong hai người có thể nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng để cùng thoải mái.

Ở giai đoạn này, em mong tìm một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Với em, hạnh phúc là sự đồng hành trong đời sống thường ngày: cùng chia sẻ, cùng làm việc nhà, nấu những món mình thích và mang lại cho nhau cảm giác bình yên. Em xin chia sẻ sớm một điều quan trọng: em không có mong muốn sinh con và mong gặp một người có cùng quan điểm để dễ đồng hành lâu dài.

Em hy vọng gặp được người đàn ông chín chắn, điềm đạm, có cuộc sống ổn định; tính cách dễ thương, vui vẻ, không quá khó tính; ngoại hình cân đối, gọn gàng, gương mặt hiền. Với em, sự chân thành và tử tế là điều quan trọng nhất. Nếu anh từng trải qua những tổn thương, em mong anh đã đủ bình ổn và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu anh cũng đang tìm một người bạn đời để đồng hành lâu dài, mong chúng ta có cơ hội trò chuyện và tìm hiểu thêm.

