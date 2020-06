Tìm chàng 'shipper' của em

Mình đang đi qua mùa xuân thứ 28 một mình, hi vọng mùa xuân thứ 29 sẽ có thêm mình nữa.

Một buổi chiều đi làm về chông chênh cảm xúc, xe máy hỏng lại tự thân vận động. Mọi người đọc qua đừng nghĩ là xe hư thì đi sửa chứ than thở gì, ý mình là giá như có ai đó bên cạnh, mình có thể gọi điện "Anh ơi, xe em nó bị sao rồi á", nếu vào tiệm thì cũng an tâm hơn vì dù gì con trai cũng am hiểu kỹ thuật máy móc hơn phải không nè?

Tính mình vui vẻ, hòa đồng, chân thành, tình cảm với mọi người, rất thích nấu ăn, nấu món gì cũng được miễn có người ăn món mình nấu. Mong muốn tìm người thương thất lạc bấy lâu nay để cùng xóa buồn giảm cô đơn và có thể cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống. Mình rất thích nghe bạn nói chuyện am hiểu về kinh tế, chính trị xã hội, tất nhiên là biết một chút để có thể "chém vài ba cơn gió" thôi chứ không phải tranh luận mang tầm vĩ mô cao xa làm gì, biết một chút cũng thú vị mà, đúng không? Nhưng đó là mình thích thôi nhé, không có cũng được không sao miễn là mọi người đều thấy thoải mái, vui vẻ là được.

Hi vọng người thương có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ cùng nhau, hướng tới những cái tốt đẹp, hoàn thiện bản thân hơn, mọi thứ tương đối hợp lý, hài hòa là được. Khi thấy phù hợp, mọi tiêu chí không còn là vấn đề nữa.

Mình đi dạy học ở trường, ngoài ra còn kinh doanh nho nhỏ, mỗi thứ góp nhặt một chút xíu, hi vọng người thương có thể ủng hộ mình, biết đâu lại giúp được khi mình bận rộn, shipper chẳng hạn (đùa chút thôi, cười).

Người thương ơi, em đợi nè.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của em, biết đâu ta lại tìm thấy nhau.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.