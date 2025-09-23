Tìm chàng rể quý cho cô em gái 25 tuổi dễ thương

Em gái tôi mới học cao học về nước và hiện công tác tại một trường đại học.

Xin chào quý độc giả,

Tôi theo dõi chuyên mục này từ lâu lắm rồi, nay mạo muội viết bài lên đây để tìm em rể.

Chuyện là tôi mới sinh con được mấy tháng, em gái tôi rất mê nhóc nhà tôi. Ngày nào em cũng nhắn nhờ tôi gửi video, hình ảnh của cháu để xem. Cuối tuần dù bận thế nào cũng bắt tàu qua thăm cháu. Hôm ấy, tôi mới hỏi: "Thích em bé lắm hả?". Em gái nói: "Em mê quá đi". Tôi liền bảo: "Thế thì lấy chồng, sinh một đứa tha hồ mà ngắm cả ngày". Bình thường chắc em sẽ nhăn nhó với chị lắm, vậy mà hôm ấy lại nói: "Em cũng muốn có chồng con, nhưng chị xem em có ai đâu. Chị coi có ai tử tế thì làm mai cho em đi". Tôi đồng ý ngay nhưng cũng hơi hoang mang, vì đồng nghiệp đa số là nữ. Thế là tôi nghĩ ngay đến chuyên mục Hẹn hò này.

Em gái tôi 25 tuổi, mới học cao học về nước và hiện công tác tại một trường đại học. Em dễ thương, cao khoảng 1m6. Tính cách năng động nhưng cũng rất điềm tĩnh, thích làm đồ handmade, nghe nhạc Trung. Tính em ấy hơi giống nhân vật cô phù thủy Kiki trong bộ phim hoạt hình ngày xưa tôi từng xem, ai từng xem chắc sẽ hình dung được phần nào.

Về gia đình, bố mẹ tôi làm nông, chất phác, có 5 chị em. Hai người ở quê (Bình Thuận), ba người ở Sài Gòn. Chị em tôi chủ yếu tự học, khi lên đại học cùng nhau hỗ trợ việc học tập và làm việc. Tôi cũng mong em gái sớm gặp được người tốt, chân thành, yêu thương em ấy và cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Mỗi lần tôi qua thăm, thấy em ở lủi thủi một mình lại thấy thương. Ngày trước khi tôi chưa lập gia đình, ba chị em ở chung, giờ em ấy làm việc xa, phải ở riêng, càng thêm đơn độc. Nhà tôi đông chị em nhưng không phức tạp, mọi người thương yêu nhau, sống đoàn kết nên mong các bạn đừng e ngại.

Tôi để lại địa chỉ email của em gái, hy vọng qua chuyên mục này em sẽ gặp được người thương và gia đình tôi sẽ có thêm chàng rể quý.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ