Tìm chàng quân tử trân trọng cô gái truyền thống như em

Em 32 tuổi, thanh xuân sau ra trường chỉ từng có một đoạn tình duyên ngắn ngủi và trong sáng. Từ đó đến nay, em chỉ thỉnh thoảng cảm nắng trước vẻ dễ thương hợp nhãn hay cử chỉ tử tế của đối phương chứ chưa trải yêu đương thêm ai. Có người bảo em kén, còn em tin vì chưa đủ duyên nợ.

Bạn bè em thậm chí dù thân đều ngạc nhiên khi biết em đến giờ vẫn còn trong trắng. Em tin chuyện gì cũng có thể xảy ra, kiểu người nào cũng tồn tại trên đời này. Do vậy, em biết một chàng trai tương tự em, không còn trẻ càng hiếm nhưng không có nghĩa không có. Vì vậy, em đang tìm.

Thật ra, em vừa cá tính, hiện đại vừa truyền thống (nhất là về tư duy). Từ nhỏ tới giờ, em ham học, chăm làm và thích học cả đời. Còn lấy chồng là chuyện có cũng được, không cũng không sao và sớm hay muộn càng là điều không quá quan trọng. Lời giục giã, phàn nàn của người xung quanh đều không đáng làm em bận tâm. Em khá tự lập, rất có chính kiến và kiên định. Tuy nhiên, đối với chuyện tình yêu, em muốn mình hãy truyền thống, chậm chắc và thận trọng. Có câu: "Easy comes easy goes". Đây là cách em tôn trọng bản thân và cảm xúc của mình, tránh rủi ro về sức khỏe và tiếc khổ về tinh thần, và còn vì muốn mình xứng đáng với người yêu tương lai có cùng hệ giá trị và tần số mà em tìm kiếm.

À, em giới thiệu bản thân chút. Em theo đạo Phật, có trình độ đại học và ngoại ngữ, quê xứ Nẫu, làm công việc văn phòng. Em hướng nội và khi rảnh, thích đọc sách, xem phim, đi chùa, thiền hay du lịch. Thần tượng của em trên phim là ba nhân vật chính của Bao Thanh Thiên, còn ở ngoài đời người em đã gặp là thầy em - một thiền sư đức độ, có cuộc đời vô cùng cao đẹp và ý nghĩa, người em chưa gặp là bác Hồ.

Khác với hầu hết thư khác trên đây, em chủ đích không đề cập về ngoại hình mình không phải vì tự ti mà vì không cần thiết. Người có duyên với nhau sẽ gặp nhau, người đủ sự quan tâm và kiên nhẫn sẽ tìm cách, cho nhau cơ hội và không dễ bỏ cuộc. Em không muốn nói tới cũng để anh không phát sinh mong đợi nhiều. Có câu: "Love comes when you least expect it" và "Less expectations leads to more happiness". Hơn nữa, "beauty is in the eyes of the beholder" cho nên em không biết nên tả mình thế nào. Em chỉ có thể tiết lộ một chút là em nhìn hiền hòa như con người của em vậy và tin "tâm sinh tướng" nên luôn cố gắng tu dưỡng tâm trí mình.

Cũng vì tin "tâm sinh tướng" nên em mong muốn anh không cần đẹp, không quá cao (con người đều muốn cái đẹp nhưng em chọn người mình cần và thấy phù hợp) nhưng dễ nhìn, nam tính, hiền hòa, nếu vẻ trí thức nữa càng tốt. Anh chỉ cần có gương mặt thánh thiện thôi là có lẽ em sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu cần cảm xúc và phải thiện cảm, đẹp trong mắt nhau mới có cảm xúc được, có phải không? Ngoài ra, phụ nữ chỉ yêu người mình nể phục nên anh hãy cao hơn em một cái đầu (nghĩa đen lẫn bóng), chín chắn, bản lĩnh và quyết đoán nhé.

Cuối cùng, em biết rằng chàng trai lý tưởng em tìm kiếm cho dù tồn tại cũng không chắc em có duyên gặp ở đây. Vì vậy, em nghĩ mình phải mở lòng với đối tượng khác nữa - người có thể không còn trong sáng nhưng nhất định chưa từng kết hôn và phải là quân tử, trân trọng những cô gái truyền thống như em và tuyệt đối đã đối xử rất tử tế với người cũ.

Những anh nào thấy không đáp ứng những tiêu chí cơ bản trên, mong đừng gửi thư một cách đại đại hay cố chấp cho em. Em thà bỏ sót hơn là lỡ tốn thời gian quý giá với sai người. Anh nào không phải quân tử vẫn gửi thư em, nghĩ có thể lừa gạt được em, vậy em phải nói là nếu dễ có tình cảm với ai, em đã không còn độc thân và độc thân tới giờ. Người có tâm lừa gạt người khác, tin rằng sẽ không nhìn được thiện cảm trong mắt em. Người chân thành thích em nhưng không phải gu em từ đầu thì "lửa gần rơm" bao lâu cũng nhất định không bén.

Nếu anh đủ nghiêm túc và mong muốn mình có duyên, hãy gửi thư cho em nhé. Hy vọng chúng ta chậm rãi trải qua: nói chuyện qua thư tự nhiên, vui vẻ, hợp nhau (không khiến em quá ngại, hay chán) đến cà phê gặp mặt và cả hai cùng có cảm tình với nhau thì mình tính tiếp. Em muốn nêu thêm tiêu chuẩn, mong đợi của em về anh nhưng nghĩ chỉ cần ba điều trên kia đã bao hàm tất cả rồi: vẻ nhìn thiện cảm trong mắt em, hơn em "một cái đầu" và là quân tử.

