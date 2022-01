Tìm cách đối phó mẹ chồng tương lai

Đọc bài: "Không ưng con dâu tương lai", tôi muốn hỏi ý kiến các bạn vì sắp phải đối diện với mẹ chồng khó tính, thích can thiệp và sắp đặt cuộc sống con trai mình.

Tôi và anh quen nhau sáu năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Chúng tôi đã đính hôn, chờ qua dịch sẽ tổ chức đám cưới. Tôi và anh quen nhau là do duyên số, không hề có sự mai mối của gia đình.

Ngay từ đầu, mẹ anh đã tỏ ra không ưng tôi vì bà có sự lựa chọn con dâu của riêng mình. Tiêu chuẩn chọn con dâu của bà là gì tôi cũng không cần biết. Gia đình hai bên "môn đăng hộ đối", nhà tôi có phần nhỉnh hơn về tài chính. Tôi và anh đều học hành đầy đủ. Vậy mà bà vẫn có lý do để chê bai rồi xúi cả gia đình đặt điều nói xấu tôi và gia đình tôi. Cũng may gia đình tôi hiểu chuyện, giúp tôi bằng cách không can thiệp thêm để đổ thêm dầu vào lửa. Tôi và anh dự định sau cưới sẽ sống riêng, khác thành phố với nhà chồng để tách biệt hẳn.

Tình yêu đủ lớn, anh lại là người tốt, không nghe lời mẹ mà có chính kiến riêng nên tôi vẫn kiên trì với mối tình này. Thế nhưng sau khi đọc các bình luận của mọi người ở bài viết kia, tôi chợt nhận ra chắc chắn sau cưới mẹ chồng sẽ tìm cách can thiệp và soi mói gia đình nhỏ của tôi.

Nếu tôi "quay xe" từ bây giờ vẫn còn kịp, có điều chỉ vì mẹ anh mà phải chia tay anh như thế thì không đáng. Tôi muốn tham khảo kinh nghiệm của các bạn, nên làm gì và sống như thế nào cùng anh để tập trung xây dựng, bảo vệ tổ ấm hai đứa? Tôi nghĩ tương lai sẽ có nhiều lúc khó chịu mà cãi vã với chồng, bởi cưới rồi không thể từ chối những lúc ma chay hiếu hỉ bên nhà chồng được. Mong các bạn cho tôi lời khuyên tốt nhất.

Ngọc

