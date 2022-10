Tim Burton không muốn làm phim Marvel

Đạo diễn Tim Burton cho biết ông sẽ không tạo ra bất kỳ thứ gì trong vũ trụ điện ảnh Marvel và có khả năng ngừng làm việc với Disney.

Theo Deadline, ngày 22/10, trong cuộc họp báo tại Lumière Festival ở Pháp, đạo diễn Tim Burton nói về tương lai sự nghiệp làm phim của ông. Burton đề cập đến mối quan hệ làm việc lâu dài mà ông đã có với Disney - nơi ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nghệ sĩ sản xuất phim hoạt hình.

Khi được hỏi liệu ông có bao giờ cân nhắc việc chỉ đạo sản xuất một bộ phim Marvel, Tim Burton nói không. "Tôi chỉ có thể đối phó với một vũ trụ. Tôi không thể đối phó với đa vũ trụ", ông giải thích.

Tim Burton tại sự kiện Lumière Festival, Pháp. Ảnh: Stephane Cardinale - Corbis

Hiện Disney tập trung vào nội dung của vũ trụ điện ảnh Marvel, Pixar và Star Wars. Burton nói các bộ phim của hãng đã trở nên đồng nhất và liên kết, do đó không còn nhiều cơ hội cho những thể loại và dự án riêng lẻ khác.

Burton so sánh bộ phim Dumbo (2019) giống tự truyện cuộc đời ông ở mức độ nhất định, khi thể hiện quá trình làm việc với hãng phim. "Nhờ Dumbo, tôi nghĩ rằng thời gian của tôi với Disney đã hoàn thành. Tôi nhận ra bản thân là nhân vật Dumbo, rằng tôi đang làm việc trong rạp xiếc lớn và tồi tệ. Tôi cần phải trốn thoát", ông nói.

Dumbo Trailer "Dumbo" do Tim Burton đạo diễn. Video: Walt Disney Studios

Timothy Walter Burton sinh năm 1958, là một đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất điện ảnh, nghệ sĩ kiêm họa sĩ diễn hoạt người Mỹ. Những năm 1980, Burton làm việc tại Disney. Năm 1984, ông bị sa thải. Burton quay trở lại Disney vào năm 1993 với The Nightmare Before Christmas (1993) và tiếp tục chỉ đạo một số dự án khác với hãng. Sau 30 năm làm phim, ông liên tiếp có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Batman (1989), Edward Scissorhands (1990), Planet Of The Apes (2001), Alice in Wonderland (2010)...

Thanh Giang