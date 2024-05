Tìm bắt tinh trùng giúp người đàn ông hiếm muộn có con

Anh Huấn 32 tuổi, hiếm muộn 8 năm do không có tinh trùng, bác sĩ phân mô tinh hoàn tìm bắt tinh binh rồi tiêm vào bào tương trứng của người vợ để thụ tinh thành phôi.

Vợ anh Huấn được bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chuyển phôi vào tử cung thành công, mang thai sinh bé gái khỏe mạnh vào năm ngoái. Ngày 19/5, đưa con đến bệnh viện dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập bệnh viện, vợ chồng chia sẻ: "Gần một thập kỷ mới dược bế con trên tay, không niềm hạnh phúc nào hơn".

Anh Huấn không có tinh trùng bởi biến chứng quai bị từ năm 17 tuổi, là nguyên nhân 8 năm vợ chồng kết hôn không có con. Họ tính đến chuyện xin con nuôi, song bác sĩ khuyên dùng phương pháp phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (Micro TESE) kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bác sĩ Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, cho biết nhiều người đàn ông khi xét nghiệm phát hiện vô tinh thường bi quan nghĩ rằng mình không thể làm bố. Tuy nhiên, bác sĩ có nhiều cách để tìm tinh trùng cho họ. Với anh Huấn, bác sĩ phân mô tinh hoàn - kỹ thuật được xem là biện pháp cuối cùng để tìm tinh trùng cho những bệnh nhân vô tinh.

May mắn, cách này thành công, giúp vợ chồng anh Huấn có "quả ngọt".

Gia đình hiếm muộn chia sẻ hành trình "tìm con" tại bệnh viện, ngày 19/5. Ảnh: Linh Tâm

Theo bác sĩ Việt, vô tinh có thể hiểu là tình trạng xuất tinh nhưng không có tinh trùng trong tinh dịch. Có rất nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới như tinh hoàn ẩn, bệnh về nội tiết tố, viêm mào tinh hoàn... Trong đó, bệnh quai bị khiến viêm và teo tinh hoàn, dẫn đến không có tinh trùng. Nguyên nhân này xảy ra ở khoảng 10-15% trường hợp không có tinh trùng tới bệnh viện khám.

Ngoài ra, vô tinh cũng có thể do bất thường nhiễm sắc thể, đột biến gene AZF... Trước đây, nam giới vô tinh do nguyên nhân này thường không được can thiệp vì lo ngại những bất thường về di truyền có thể ảnh hưởng đến con. Ngày nay, tiến bộ trong phân tích nhiễm sắc thể giúp cho các nhà di truyền y học có thể sàng lọc phát hiện được đa số rối loạn về số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể, rối loạn đơn gene trên nhiễm sắc thể thường và liên kết với nhiễm sắc thể giới tính ở phôi. Từ đó, bác sĩ loại bỏ các phôi có bất thường di truyền và định hướng chuyển phôi phù hợp. Nhờ vậy, nhiều gia đình hiếm muộn có con thành công, sinh con khỏe mạnh, không mắc bệnh di truyền.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Ước tính khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, trong điều trị hiếm muộn, rào cản lớn nhất là vấn đề tài chính. Một bệnh nhân điều trị trung bình tốn khoảng 70 đến 80 triệu đồng. Chi phí thụ tinh ống nghiệm ở Việt Nam thấp hơn so với các nước trong khu vực nhưng vẫn cao so với thu nhập của người dân.

Để giúp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn trong hành trình tìm con, năm nay bệnh viện hỗ trợ 15 ca IVF và hơn 100 ca sàng lọc phôi, thụ tinh nhân tạo, vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng.

Lê Nga