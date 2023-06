Tìm bạn trăm năm tôn trọng và biết chia sẻ với phụ nữ

Khi gặp đúng người, phải chăng tự khắc trái tim sẽ trở nên bình yên?

Mình là độc giả trung thành của hai chuyên mục Hẹn hò và Tâm sự. Mình thấy niềm tin và hy vọng vào tình yêu khi đọc chuyên mục Hẹn hò, nhưng cũng thấy bất an và hoang mang trước những câu chuyện về muôn mặt của cuộc sống hôn nhân trên góc Tâm sự. Đó có lẽ là lý do vì sao mình vẫn miệt mài đi tìm nửa kia nhưng trong thâm tâm không khỏi bất an và cẩn trọng. Khi gặp đúng người, phải chăng tự khắc trái tim sẽ trở nên bình yên phải không các bạn? Hy vọng VnExpress sẽ là nơi kết duyên cho mình.

Xin tự giới thiệu, mình sinh ra và lớn lên ở một trong 36 phố phường Hà Nội. Công việc hiện tại phần nhiều liên quan đến truyền thông và tổ chức sự kiện của một công ty nước ngoài nhưng không quá bận rộn, chủ yếu kết thúc trong giờ hành chính. Có một thời gian dài vì rất say mê học hành nghiên cứu nên mình "trót" đi du học và học lên cao học. Giờ mình muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, báo hiếu cha mẹ và làm việc thiện giúp những người xung quanh. Tính cách mình vui vẻ, dễ trò chuyện và đồng cảm. Mình rất thích chụp ảnh phong cảnh, đi bộ, đánh cờ, đi cà phê với bạn bè.

Dù khuôn mặt và tâm hồn vẫn dễ thương và trẻ trung nhưng mình không còn "trẻ trâu" nữa. Vì vậy, mình rất muốn có thể làm quen với các bạn đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc. Các bạn tôn trọng và biết chia sẻ với phụ nữ, có sự tự tin và hài lòng với học vấn và công việc của bản thân hiện tại. Bạn có thể bằng tuổi, hơn tuổi hoặc kém mình 1-2 tuổi cũng không sao nếu không chê mình già. Qua các bài viết trên góc Tâm sự, mình tự nhận thấy một người chưa từng kết hôn như mình không đủ khả năng để đồng hành cùng các bạn đã kết hôn và có con. Mình hy vọng có thể quen bạn ở Hà Nội hoặc gần Hà Nội.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình. Mong nhận được thư của bạn. Nếu trong bài viết có điều gì thiếu sót, các bạn bỏ qua cho mình nhé. Hy vọng ai trong chúng ta cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.

