Tìm bạn trai thích sách

Mình là người vui vẻ, lạc quan, muốn được làm quen với bạn có sở thích đọc sách giống mình.

Là một người thích học hỏi để phát triển và hoàn thiện bản thân, mình hòa nhã, vui vẻ và thích kết bạn. Mình có nhiều sở thích và cũng dành nhiều thời gian cho sở thích của bản thân.

Mình đôi khi hướng nội, thích không gian yên bình, góc nhỏ với chậu hoa tự chăm, buổi chiều ngắm mây trời lộng gió, hay chỉ đơn giản ở nhà nghiên cứu vài công thức món ăn mới. Đôi khi mình lại thích rong chơi đâu đó, tìm những quán cà phê đẹp, khám phá những vùng đất mới, con người, văn hóa, ẩm thực.

Mình làm bên media nhưng cũng thích buôn bán, yêu thích cái đẹp, yêu thích làm đẹp, ngoại hình sáng. Hy vọng bạn cũng đang có cuộc sống vui vẻ, yêu thích hoàn thiện bản thân, gọn gàng, thích đọc sách, nói chuyện nhẹ nhàng, sống tích cực và luôn vui vẻ.

Một lần đến nhân gian, sống cuộc đời vui vẻ, tận hưởng sự bình an trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Một đóa hoa cho ngày mới hạnh phúc. Một lời chúc cho vạn sự bình an.

