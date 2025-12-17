Tìm bạn trai nghiêm túc, chân thành

Em cao 1m60, dáng người bình thường, không béo và không gầy quá; những lúc rảnh rỗi em thích nghe nhạc, tập thể dục, học thêm...

Em sinh năm 1993, đang làm việc ở Hà Nội, công việc mảng kế toán doanh nghiệp. Em quê quán ở Hà Nội, đang sống cùng bố mẹ tại Cầu Giấy. Em lên đây với mong muốn tìm người yêu để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và cùng đi đến kết hôn. Về ngoại hình, em cao 1m60, dáng người bình thường, không béo và không gầy quá. Những lúc rảnh rỗi em thích nghe nhạc, tập thể dục, học thêm...

Em mong muốn tìm bạn nam nghiêm túc, nhiệt tình trong mối quan hệ và đang sinh sống làm việc ở Hà Nội. Vậy thôi, còn những thông tin khác chúng ta hãy tìm hiểu bên ngoài dần dần nhé. Nếu anh cảm thấy đồng điệu và tìm một mối duyên chân thành, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, đừng ngần ngại gửi thư cho em nha. Mong sớm được gặp anh với hy vọng tràn đầy yêu thương. Thân mến.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ