Tìm bạn trai hướng ngoại, chưa từng kết hôn

Hôm nay, vào một ngày trời thu Hà Nội mát mẻ, em ngồi ở một quán nước ven hồ Tây bất chợt nghĩ ra ý định rồi mạnh dạn viết đôi lời lên đây. Em có công việc ổn định ở Hà Nội, tự chủ về tài chính, học vấn đại học như bao người khác, ngoại hình thường được nhận xét là xinh xắn. Nhiều lúc em thấy xung quanh mọi người hầu hết đều có đôi có cặp, cảm giác nghe đồng nghiệp "nấu sói" các ông chồng cũng rất thú vị. Em nghĩ: "Liệu bao giờ mới đến lượt mình đây". Với em, thật ra, để kết hôn thì không phải là việc khó, khó ở đây là tìm được người mình cảm thấy phù hợp và thoải mái.

Các anh đừng vội vào bình luận là em sẽ đòi hỏi cao nhé ạ. Mỗi người có tiêu chí của riêng mình, đâu ai đánh thuế ước mơ. Còn với em, có kinh tế là tốt, kinh tế bình thường thì cả hai cùng cố gắng, vật chất chưa bao giờ là tất cả. Em mong muốn quen được một người độc thân, chưa từng kết hôn, cuối 9x thì tốt ạ, cả hai cùng sinh sống và làm việc lâu dài ở Hà Nội sẽ thuận tiện hơn, tính cách hướng ngoại vì em hơi ít nói. Em tự tin là một cô gái xứng đáng để làm quen và tìm hiểu, còn xa hơn thì phải tùy duyên ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ