Tìm bạn trai hiền lành và lương thiện ở TP HCM

Mình sinh năm 1991, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, chưa từng kết hôn, không theo tôn giáo, ngoại hình ưa nhìn.

Hàng ngày mình vẫn đọc báo VnExpress, nhưng mới theo dõi chuyên mục Hẹn hò gần đây. Thấy nhiều bạn chia sẻ tâm sự để tìm người yêu, mình cũng mạnh dạn viết vài dòng, hy vọng tìm được người thương của mình.

Mình sống và làm việc tại TP HCM, tính tình vui vẻ, hòa đồng, lương thiện, thích du lịch, yêu thiên nhiên, trẻ con và trân trọng gia đình nề nếp. Mình mong tìm được người có công việc ổn định, sống và làm việc tại TP HCM, chưa từng kết hôn, hiền lành, nhân hậu, vui vẻ và cao trên 1m65 (vì mình cũng hơi cao một chút). Tôn giáo không hoặc theo đạo Phật đều được.

Tuổi cũng đã lớn nên mình viết lên chuyên mục này với hy vọng gặp được người chân tình, thật lòng muốn tìm hiểu, để rồi cùng nắm tay đi hết chặng đường đời.

"Mong anh đọc được những dòng này, viết mail cho em và trở thành người thương của em (cười)".

Cầu mong tất cả bạn đọc luôn bình an và may mắn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ