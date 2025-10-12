Tìm bạn trai hiền lành ở TP HCM

Mình sống và làm tại TP HCM, ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích du lịch, yêu thiên nhiên, yêu trẻ con, gia đình nề nếp

Mình sinh năm 1991, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, chưa từng kết hôn. Mình sống và làm việc tại TP HCM, ngoại hình ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích du lịch, yêu thiên nhiên, yêu trẻ con, gia đình nề nếp. Mong tìm được người có công việc ổn định, sống và làm việc tại TP HCM, chưa từng kết hôn, hiền lành, nhân hậu, vui vẻ.

Quay qua quay lại vậy mà đã 34 nồi bánh chưng rồi, cũng sắp hết năm rồi, giờ đã đến lúc chạy PKI cho cuộc đời mình thôi. Mong là Tết năm nay có người đưa đi chúc tết. Mình viết văn không được giỏi nên chỉ viết đơn giản thế thôi nhé. Nếu cảm thấy phù hợp, hãy viết mail cho mình để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi đã lớn nên mình viết lên chuyên mục này, hy vọng tìm được người chân tình, thật lòng muốn tìm hiểu để cùng nắm tay, bên nhau đến hết cuộc đời. Mong anh đọc được những dòng chữ này, viết mail cho em và trở thành người thương của em. Cầu mong cho bạn đọc luôn bình an và may mắn.

