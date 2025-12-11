Tìm bạn trai đồng hành giản dị, chân thành

Mình mong gặp một người có chí tiến thủ, sống tích cực, không hút thuốc, việc bia rượu chỉ dừng ở mức xã giao.

Mình viết vài dòng này với mong muốn tìm được một người bạn để trò chuyện, chia sẻ những niềm vui nhỏ và cả những lúc không vui trong cuộc sống. Mình trân trọng sự chân thành và nghiêm túc trong một mối quan hệ, vì quỹ thời gian không nhiều nên mình muốn bắt đầu từ sự rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau. Mình mong gặp một người có chí tiến thủ, sống tích cực, không hút thuốc, việc bia rượu chỉ dừng ở mức xã giao.

Điều mình hướng đến không phải một mối quan hệ vội vàng, mà là một người bạn đồng hành có thể cùng mình trưởng thành, lắng nghe và chia sẻ. Nếu bạn thấy những điều trên phù hợp với mình, rất vui nếu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Mình là nữ, tuổi Giáp Tý, cái tuổi mà người ta bảo trung niên, nhưng mọi người đều nói mình khá trẻ hơn tuổi do người cũng nhỏ nhắn, công việc cũng ổn định và đang sinh sống ở TP HCM. Trân trọng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ