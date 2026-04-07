Tìm bạn trai điềm tĩnh, 30 tuổi trở lên

Em 29 tuổi, được đánh giá là người có ngoại hình sáng, cao 1,6 m, nặng 48 kg, dễ nuôi, dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, hiện là nhân viên văn phòng cho công ty công nghệ tại Hà Nội.

Em có phần hiện đại và cả truyền thống, biết lắng nghe, hiểu chuyện và độc lập; thích nấu ăn, cắm hoa, đọc sách. Khi có thời gian, em thường đi chạy bộ, chơi thể thao cùng bạn bè và tìm hiểu các kiến thức về phát triển bản thân.

Là fan của Tâm sự và Hẹn hò gần hai năm nay, đọc được rất nhiều bài viết của các anh chị nên duyên nhờ VnExpress, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để viết bài, hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.

Do tính chất công việc khá bận và môi trường hầu như là nữ nên em vẫn lẻ bóng. Vì vậy, hôm nay em mạnh dạn lên đây thổ lộ vài điều, mong tìm được anh. Mong anh từ 30 tuổi trở lên, công việc ổn định, chín chắn, điềm tĩnh, thích thể thao, sống chan hòa và biết yêu thương mọi người.

Tình cảm có thể vun đắp, còn kinh tế thì mình cùng cố gắng anh nhé. Em không mong anh giàu sang nhưng thực sự hy vọng anh có ý chí mạnh mẽ, cầu tiến; còn lại phía sau đã có em bên cạnh. Nếu anh đã có gia đình, đã ly hôn nhưng đang có người yêu hoặc đang trong một mối quan hệ phức tạp khác, hãy bỏ qua bài viết này vì em tin bản thân không đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ như vậy.

Em không giỏi nói những lời hoa mỹ nên bài viết chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng em rất nghiêm túc trong tình cảm. Nếu anh cảm thấy mình là chàng trai ấy và có sự đồng điệu, đừng ngại gửi mail cho em nhé. Em chờ thư của anh.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.