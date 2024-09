Tìm bạn trai chân thành, tử tế, tốt bụng

Mình thường xuyên tập yoga, thích đi bộ trong công viên và các hoạt động ngoài trời; ngoài ra, mình biết làm bánh và nấu các món ăn cơ bản.

Mình là Thu Hương, sinh năm 1986, đang sống một mình tại quận Đống Đa, Hà Nội. Mình ở nhà của bố mẹ. Công việc của mình là phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty IT về quảng cáo ở Cầu Giấy, Hà Nội. Mình cao 1m59, nặng 48 kg, gương mặt ưa nhìn. Về sở thích: mình thích nơi yên tĩnh và yêu thiên nhiên.



Khi sống một mình, mình đã học cách tự chăm sóc bản thân tốt, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Sống một mình tự do nhưng đó không phải điều mình lựa chọn. Mình vẫn luôn muốn chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho người mà mình yêu thương. Đó là lý do hôm nay mình viết bài lên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, hy vọng có ai đó cũng như mình sẽ đọc được và biết đâu ông trời sẽ se duyên. Mình tìm một người nam chân thành, tử tế, tốt bụng, thế là đủ. Cảm ơn mọi người đã đọc bài, chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.

