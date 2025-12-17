Tìm bạn trai chân thành, nghiêm túc ở Hà Nội

Em sinh năm 1993, chưa từng lập gia đình, chưa có con, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Em đang làm việc tại Hà Nội, công việc kế toán doanh nghiệp. Em cao 1m60, dáng người bình thường, gọn gàng. Cuộc sống hiện tại của em khá giản dị. Hàng ngày em đi làm, chăm sóc bản thân, tập thể dục và giữ sinh hoạt điều độ.

Trong tình cảm, em nghiêng về sự nghiêm túc và lâu dài. Em không quen cho vui và chỉ mong một mối quan hệ rõ ràng, nơi hai người mang lại cho nhau cảm giác yên tâm. Tính cách em khá cẩn thận, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Tuy vậy, em cũng mong có sự lãng mạn và những rung động cần thiết trong tình yêu.

Em viết những dòng này với mong muốn gặp một người đàn ông từ 30-40 tuổi, chưa lập gia đình, chưa có con, có cuộc sống ổn định, nghiêm túc trong công việc và tình cảm. Em hy vọng hiện tại anh không còn vướng bận quá nhiều về gia đình hay tình cảm cá nhân. Anh có thể cao từ 1m68 trở lên, dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn, hoặc chỉ cần cao hơn em là được vì em cũng không quá đặt nặng chiều cao. Sẽ thật tuyệt vời hơn nếu anh đang sống và làm việc lâu dài tại Hà Nội.

Nếu anh đang tìm kiếm một mối duyên chân thành và cũng cảm thấy có sự đồng điệu với em, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Thân mến,

