Tìm bạn nữ làm công nhân hoặc nghề tự do

Tính anh không cầu kỳ, là người đơn giản và hướng nội, tôn trọng và đặt mình ở vị trí người khác.

Anh sinh năm 1987, hiện tại làm cơ khí. Trước anh từng làm nhiều công việc khác. Đó cũng là lý do anh viết tựa bài như vậy. Vì nếu em làm công nhân hoặc lao động tự do sẽ tương đồng với anh, chúng ta dễ hiểu nhau, thoải mái hơn. Anh hiện tại ở Dĩ An - Bình Dương, mong muốn tìm bạn nữ gần đó để tiện gặp gỡ. Anh không hút thuốc.

Sẽ chẳng ai hoàn hảo nhưng có những người tương đối hoàn thiện, đa phần còn lại sẽ có ít nhiều khuyết điểm, vì thế chúng ta cần học hỏi, không cố chấp, lắng nghe góp ý từ người khác để tốt hơn. Em có thể không xinh lắm cũng được. Hy vọng chúng ta cho nhau cơ hội, cả hai đủ nghiêm túc và trân trọng nhau.

